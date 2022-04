Publié il y a 16 heures / Actualisé il y a 16 heures

"En raison de la situation de plus en plus précaire", l'Arche de Noé lance une cagnotte "afin d'alerter les amis des animaux des difficultés de plus en plus récurrentes" dans lesquelles se trouve cette association d'aide et d'assistance aux animaux. La situation de la structure est difficile "à la fois en termes de trésorerie avec une diminution des dons depuis le début du Covid auxquelles s'ajoutent à présent le conflit en Ukraine et la nécessité de régler la question de notre implantation rapidement si nous ne voulons tout simplement être contraints de baisser le rideau après 26 ans de lutte contre l'errance animale". L'aRchje de Noé et implantée à Sainte-Rose (Photo Arche de Noé)

