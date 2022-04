BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 18 avril 2022 :



- Vous avez mangé trop de gigot et de chocolat... eh bien digérez maintenant

- Afrique du sud : 443 morts après les inondations, les pluies connaissent une accalmie

- Football : le PSG croque Marseille (2 - 1) et se rapproche du titre

- Ukraine : aucun couloir humanitaire ouvert, l'armée russe continue de bombarder les villes

- "Les déchets ont de la valeur" : au Kenya, le plastique devient brique

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Températures en hausse dans l'après-midi

Ce lundi 18 avril 2022, lundi de Pâques, est jour férié. Un jour qui n'a pas de signification particulière, si ce n'est de permettre aux croyants de se reposer après le week-end pascal. Et quel week-end... des jours à déguster de bons petits plats et surtout de délicieux chocolats. Et nous ne sommes pas les derniers à en manger, croyez-nous ! Il faut maintenant bien digérer. Comment ? On vous dit tout

Le ciel presque sans pluie dimanche semblait offrir un peu de répit à l'Afrique du Sud, dont la côte est a été frappée par des inondations qui ont fait 443 morts, selon un nouveau bilan, des dizaines de personnes étant encore portées disparues.

Le Paris Saint-Germain a fait un grand pas vers un dixième titre historique en Ligue 1 en battant l'Olympique de Marseille (2-1), où Neymar a tout fait pour se faire aimer, dimanche pour le choc de la 32e journée.

53ème jour de guerre ce lundi 18 avril 2022. Les autorités ukrainiennes ont annoncé dimanche la suspension des couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils de l'est de l'Ukraine, faute d'accord avec l'armée russe sur un arrêt des tirs. Le pape François a appelé dimanche les dirigeants à "entendre le cri de paix des gens" en cette "Pâques de guerre", en évoquant à nouveau l'Ukraine "martyrisée". Le ministère russe de la Défense a annoncé dimanche avoir bombardé une usine militaire aux abords de Kiev, alors que Moscou intensifie ses attaques contre la capitale ukrainienne (

"Le plastique a encore de la valeur", lance Nzambi Matee en montrant des montagnes de bidons d'huile, bassines, pots de yaourts et autres déchets qui, dans son usine de Nairobi, au Kenya, sont broyés en petits flocons colorés.

Matante Rosina voulait profiter de jour férié pour aller arracher les mauvaises herbes dans sa cour mais la pluie a fait son apparition dans l'est ce lundi 18 avril 2022. Ailleurs, le ciel est généralement dégagé. Dans l'après-midi, les températures sont en hausse. Le vent diminue en intensité.