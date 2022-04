Ce lundi 18 avril 2022, lundi de Pâques, est jour férié. Un jour qui n'a pas de signification particulière, si ce n'est de permettre aux croyants de se reposer après le week-end pascal. Et quel week-end... des jours à déguster de bons petits plats et surtout de délicieux chocolats. Et nous ne sommes pas les derniers à en manger, croyez-nous ! Il faut maintenant bien digérer. Comment ? On vous dit tout (Photo rb/www.ipreunion.com)

Pâté, agneau de Pâques, chocolats à n’en plus savoir quoi faire… En ce week-end vous avez certainement dû abuser des bonnes choses. Et vous avez raison ! Cependant, pour ne pas revenir au travail mardi complètement ballonné et l’estomac en vrac, nous vous donnons quelques astuces.

Les boissons sont l’ennemis numéro un si on veut être en forme après les fêtes. Alors si l’on veut partager un bon verre, tout cela doit se faire avec modération, ou alors on se met à l’eau et à la tisane.

- Une bonne tisane péi –

À chaque maux son zerbaz. Quoi de mieux que les bons remèdes de nos gramounes pour se faire plaisir sans avoir l’impression de trop grossir. Certaines plantes de La Réunion sont très efficaces pour réguler le foie et récupérer après un bon repas.

- l'ayapana est excellent contre les troubles digestifs, les maux de ventre, les nausées ou la diarhée.

- le romarin est efficace après une bonne gueule de bois.

- pareil pour ceux qui auraient abusé des boissons alcoolisées, le gingembre est très bon contre les nausées.

- le bois de pêche ou goyave marron est utilisé pour lutter contre les excès de cholestérol.

- l'ambaville, cet arbre endémique de l’île, est aussi idéal après un bon repas pour faciliter la digestion.

Pour chaque préparation, mettez trois pincées de tisane dans un litre d’eau et portez à ébullition.

- Du miel et du citron –

Autre remède que nous vous conseillons (on l’a essayé et ça marche…), le petit thé au miel et au citron pour aider le foie à se remettre des excès. Le citron et le thé détoxifient l’appareil digestif et éliminent les toxines. Quant au miel il permet de mieux digérer l’alcool.

- Des huiles essentielles –

Pour ceux qui n’aiment pas les tisanes, vous pouvez utiliser des huiles essentielles, idéales pour mieux digérer. On peut noter l’huile de basilic tropical et de coriandre reconnues pour favoriser une digestion légère. Elles sont parfaites pour contrer les ballonnements et les désagréments intestinaux.

Les huiles essentielles de citron et de gingembre sont particulièrement efficaces en cas de sensation d’écœurement. L’huile essentielle de mandarine (Citrus reticulata) stimule le système digestif et favorise le transit intestinal. Elle aide l’organisme à expulser les gaz intestinaux.

L’huile essentielle de cumin (Cumimum cyminum) permet de stimuler l’appétit et de faciliter la digestion. Elle est globalement bénéfique pour l’estomac. L'huile essentielle de menthe poivrée fait partie des huiles essentielles les plus efficaces pour faciliter la digestion en agissant sur le mal de ventre ou les nausées.

Attention, les huiles essentielles ne sont pas conseillées pour les femmes enceintes ou allaitantes, les jeunes enfants ou les personnes atteintes d’hypertension artérielle.

- Mangez léger –

Après ce lundi de Pâques, vous pouvez aussi opter pour des repas légers afin que votre corps, votre estomac et votre foie puissent récupérer de ces repas copieux. Car l’agneau et le chocolat c’est bon…, mais après avoir dégusté, c’est notre ventre qui déguste.

Évitez donc le gras, la viande, le bon cari de maman, le rougail saucisses, le sucre et privilégiez pendant quelques temps les fruits et les légumes. Préparez-vous par exemple un bouillon de brèdes, chouchou, mourongue, chou de chine, ou encore cresson, les choix ne manquent pas à La Réunion ! Ces feuilles sont antioxydantes et riches en vitamines et minéraux.

Cependant, la fête, c’est important, alors faites-vous tout de même plaisir… mais avec modération.

- Lundi de Pâques, pourquoi est-ce férié ? –

Après le vendredi Saint, la veillée pascale du samedi et le dimanche de Pâques - qui célèbre la résurrection de Jésus au troisième jour de son décès, le lundi n’avait à l’origine pour objectif que de permettre à la population de rentrer chez soi et se reposer après avoir célébrer en famille. Quelques siècles plus tard, il ne s’agit plus que du premier jour chômé de l’année, et permet surtout à beaucoup de ne pas travailler ou de ne pas aller à l’école.

"Ce n'est pas une fête religieuse en elle-même. Le lundi de Pâques a été fixé de telle manière que lorsque les moyens de communication n'étaient pas développés, il fallait laisser le temps aux gens de se déplacer et revenir chez eux après" a expliqué monseigneur Gilbert Aubry à Imaz Press l'an dernier, regardez :





Si de nombreux jours fériés en France sont traditionnellement reliés au calendrier chrétien, le lundi de Pâques est resté lui aussi férié par tradition. Techniquement il ne se passe rien ce lundi de Pâques, contrairement au lundi de Pentecôte par exemple, notamment à La Réunion où des processions religieuses sont habituellement organisées.

Joyeux lundi de Pâques à toutes et à tous !

