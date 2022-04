Les effectifs de police ont réalisé sur le département 21 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 15 au 18 avril n2022 permettant de relever 86 infractions. Côté gendarmerie, 198 infractions ont été relevées, 52 permis ont été retirés. Nous publions les communiqués complets ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

13 délits ont été relevés par la police :



- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 01

- défaut d'assurance : 04

- défaut de permis de conduire : 07

- excès de vitesse supérieur à 50 km/h : 01

- refus d'obtempérer : 00



84 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion. Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 73 autres diverses contraventions au code de la route dont :



- feu rouge / stop / priorité : 10

- défaut de port de casque : 01

- défaut d'équipement : 01

- défaut de contrôle technique : 03

- autres : 58

- 52 permis retirés par les gendarmes -

Au cours de ce long week-end de Pâques, les motocyclistes de l’E.D.S.R en appui des compagnies de gendarmerie et des militaires de la réserve opérationnelle ont mené des nombreuses actions de lutte contre l'insécurité routière en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents, en vue de sécuriser le déplacement de l’ensemble des usagers de la route.



Nombre de services réalisés : 24

Nombre d infractions : 198

Nombre de retentions de permis : 52

Nombre d’alcoolémie : 33

Nombre de conduite sous stupéfiants : 11

Nombre d’immobilisation fourrière: 77 dont 35 fourrières

Nombre de défaut d assurance : 14

Nombre défaut permis conduite sous suspension/annulation : 11

Nombre de vitesses : 29 dont 17 interceptions

Nombre de non port ceinture : 9

Nombre d’usage téléphone / distracteurs : 11

Nombre non respect priorité : 6

Nombre défaut contrôle technique : 5

Nombre de défaut équipement et non port de casque pilote deux-roues : 17

Nombre de nuisance / pollution et défaut d’homologation: 21



- Faits particuliers -

Samedi 16 avril 2022 de 10h00 à 13h00, les motocyclistes de la BMO de Saint-Benoit, appuyés des militaires de la brigade de Sainte-Suzanne, ont mis en place un service sur la RN46, à l’endroit même, ou le 12 mars 2021, un pilote de 2RM a perdu la vie. Résultat de ce service " retour sur les lieux du drame " : 11 infractions relevées dont 6 à l’encontre de 2RM et 5 constatées sur des conducteurs de véhicules légers, ayant mené à 4 immobilisations et 2 fourrières.

Dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 avril de 21h00 à 00h00 et de 03h00 à 07h00, les militaires de l’EDSR, de la réserve opérationnelle et de la Cie de Saint-Benoit, ont réalisé 3 postes de contrôle des conduites addictives sur les axes des secteurs de Sainte-Marie et Saint-Gilles, ayant conduit à la constatation de 51 infractions, dont 28 alcoolémies et 6 conduites sous stupéfiants, soit 34 immobilisations de véhicules et 13 fourrières immédiates.

Lundi 18 avril 2022 de 09h00 à 13h00, une opération de contrôle des mobilités a été menée sur l’ensemble des axes du département, par les motocyclistes de l’EDSR avec l’appui des réservistes du COMGENDRE. 43 infractions ont été constatées ayant motivé 9 immobilisation/fourrières de véhicules.

Lundi 18 avril 2022 de 15h30 à 18h30, la compagnie et la BMO de Saint-Benoit ont engagé plus de 21 gendarmes, pour sécuriser les deux sens de circulation de la RN2 entre Sainte-Marie et Sainte-Suzanne, dont un tronçon se trouve actuellement en travaux. Au cours de ce service ayant bénéficié de l’appui des moyens aériens de la Gendarmerie, 46 infractions ont été relevées menant à 11 immobilisations et 4 fourrières.