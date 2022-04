Le centre régional information jeunesse (CRIJ) Réunion et ses partenaires organisent l'opération "Ou rod in kaz ? ", le jeudi 21 avril 2021 de 10h à 12h. Afin de permettre au plus grand nombre de jeunes d'y participer, cette édition se fera de façon dématérialisée et sera accessible à distance, en direct sur Zoom et sur la page Facebook du CRIJ974. Nous publions ci-dessous le communiqué des organisateurs (Photo d'illustration - CRIJ Réunion)

À La Réunion, 50,9 % des jeunes âgés entre 13 et 30 ans (soit 57 064 individus) qui ont déjà effectué une recherche de logement, déclarent rencontrer des difficultés d’accès au logement. Par ailleurs, ce sont 82,4 % (soit 179 152 individus) de cette même tranche d’âge qui ne connaissent pas de dispositifs liés au logement. C’est en partant de ces constats que le CRIJ Réunion a décidé de renouveler son rendez-vous annuel autour de l’accès au logement, en organisant une nouvelle édition de son CRIJ Ta Vie " Ou rod in kaz ? ", le jeudi 21 avril 2022 de 10h à 12h.

Afin de permettre au plus grand nombre de jeunes d’y participer, cette édition se fera de façon dématérialisée et sera donc accessible à distance, car il sera retransmis en direct sur la page Facebook du CRIJ Réunion : https://www.facebook.com/CRIJ974

" L’accès au logement est une question primordiale et permet l’ouverture vers l’indépendance, la vie sociale et professionnelle. Aujourd’hui, beaucoup de personnes se sentent concernées par cette problématique. Les jeunes en particulier ont besoin d’avoir accès aux informations liées aux dispositifs et aides disponibles, mais aussi, d’être soutenus dans leur recherche. ", explique Ludivine Hoareau, responsable accueil information jeunesse et référente du dispositif DALO (Droit au logement opposable) au CRIJ.



Lors de ce direct, le public aura accès aux dispositifs portés par les partenaires présents (EDF Réunion, Action Logement, l’ALEFPA, le Foyer Jeunes Travailleurs (FJT) du Port, la Fondation Abbé Pierre et JB4) et pourra poser toutes ses questions en commentaires sur la page Facebook du CRIJ. Les participants pourront recevoir des conseils pour la recherche d’un appartement, d’un studio ou d’une maison. Ils pourront également avoir des informations sur les aides, les droits, les obligations et les dispositifs existants pour faciliter leur accès au logement.

Infos pratiques :

Pour avoir plus d’informations sur cet évènement ou connaître les prochains évènements organisés par le CRIJ Réunion : 0262 20 98 20 ou [email protected] ou encore www.crij-reunion.com

Pour celles et ceux qui ne pourraient pas y participer, la vidéo de l’évènement CRIJ Ta Vie " Ou rod in kaz ? " restera toujours accessible sur la page Facebook du CRIJ et disponible au visionnage même après diffusion.