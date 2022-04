Tous.tes à vos stylos ! Le Monde signale que le stylo quatre couleurs est (re)devenu la grande star dans les écoles primaires et surtout les collèges. Depuis deux ans, selon le journal, ce type de stylos redevient à la mode, si bien que des vols ont été signalés dans plusieurs établissements français, les poussant à interdire cet outil.

Sur les réseaux sociaux, les jeunes affichent fièrement leur spécimen, alors que de nouvelles collections ont vu le jour chez les grandes marques de stylos. Après les billes, les cartes Pokémon ou les toupies, ce sont les stylos qui sont l'objet de convoitises et de trocs en tout genre dans la cour de récréation.

Des marques ont même conçu des stylos faits d'or ou de diamants. C'est le cas du stylo quatre couleurs le plus cher au monde : 24.500 euros pour un exemplaire revêtu de sa robe toute dorée, vendu par la maison de joaillerie Tournaire, et fruit d'un partenariat avec Bic, comme le relate Ouest-France. Des objets de luxe dérivés à partir de modes de collégiens... 202 diamants pour un crayon, voilà qui n'est pas rien ! Avis aux (riches) collectionneurs.

