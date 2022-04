Publié il y a 11 heures / Actualisé il y a 10 heures

Le footballeur portugais Cristiano Ronaldo et sa femme Georgina Rodriguez ont annoncé via une déclaration sur les réseaux sociaux le décès de leur fils, nouveau-né. Le bébé, un petit garçon, n'a pas survécu à l'accouchement tandis que leur petite fille est née. Le couple avait en effet annoncé en octobre dernier attendre des jumeaux. "C'est la plus grande douleur qu'un parent puisse ressentir" écrit le couple dans son communiqué. Le joueur de Manchester United ne participera par ailleurs pas au match contre Liverpool, prévu ce mardi soir, pour faire son deuil (Photo d'illustration AFP)

