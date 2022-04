La préfecture de La Réunion annonce le départ de Pascal Gauci, secrétaire général pour les affaires régionales, et Lucien Giudicelli, sous-préfet de Saint-Pierre. Ils ont été respectivement nommés, par décret du Président de la République, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine et secrétaire général de la préfecture du Var. Nous publions le communiqué complet de la préfecture ci-dessous

- Départ de Pascal Gauci, secrétaire général pour les affaires régionales -

Par décret du Président de la République en date du 15 avril 2022, Monsieur Pascal Gauci est nommé secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, sous-préfet de Nanterre. Il prendra ses fonctions dans le courant du mois de mai.



Après avoir occupé les fonctions de directeur de cabinet du préfet de l’Ain, puis du préfet de Guadeloupe, Monsieur Pascal Gauci a été sous-préfet d’Arcachon, chef du bureau du management du corps préfectoral, secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle Calédonie et secrétaire général de la préfecture du Maine-et-Loire.



Il était secrétaire général pour les affaires régionales depuis 2019. Particulièrement engagé pour accompagner les acteurs économiques faces aux conséquences de la crise Covid-19, le préfet salue son grand investissement au service du territoire.

- Départ de Lucien Giudicelli, sous-préfet de Saint-Pierre -



Par décret du Président de la République en date du 15 avril 2022, Monsieur Lucien Giudicelli est nommé secrétaire général de la préfecture du Var, sous-préfet de Toulon. Il prendra ses nouvelles fonctions au courant du mois de mai.



Après avoir occupé plusieurs postes en cabinet au ministère de la culture et de la communication, au ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire et au ministère de l’économie et des finances, Monsieur Lucien Giudicelli a été sous-préfet de Lisieux, secrétaire général de la préfecture de la Charente et sous-préfet de Dax.



Sous-préfet de Saint-Pierre depuis 2018, il était également référent sur la thématique sécheresse. Le préfet salue son engagement sans faille dans sa mission au service de son arrondissement.