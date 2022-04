Pour l'édition 2021, Odysséa Réunion a récolté 151.000 euros de dons grâce aux courses mythiques à l'Etang-Salé et aux apports supplémentaires d'autres donateurs. Plus de 13.000 marcheurs.ses ou coureurs.ses connecté.e.s ou présent.e.s ont participé dans la forêt de l'Étang-Salé l'an dernier, pour lutter contre le cancer du sein. Nous publions ci-dessous le communiqué d'Odysséa Réunion (Photo d'archives Run Odysséa)

En 2021, les retrouvailles dans la forêt de l’Etang-Salé ont confirmé la volonté des Réunionnaises et Réunionnais de participer à nouveau à la vague rose. Encore une fois, les partenaires financiers d’Odysséa Réunion montrent l’exemple en inscrivant leurs salariés et / ou leurs clients puisque les plus grands groupes recensés sont issus de nos " sponsors " (Crédit Agricole, Scopad, ...).



Les associations qui oeuvent sur le terrain sur la thématique du sport-santé ou auprès des femmes sont également représentées de belle manière (les Papayes, le Comité départemental de gymnastique volontaire...)

En 2021, Odysséa Réunion a proposé du présentiel en forêt de l’Etang-Salé et du distanciel " courez ou marchez où vous voulez " ! Plus de 13 000 marcheurs/coureurs connectés ou présents dans la forêt de l’Étang-Salé en 2021.

L’évènement hybride a permis à certains, par choix en raison de la crise Covid notamment, ou parce qu’ils sont loin géographiquement, de participer à Odysséa Réunion, près de chez eux. Des groupes conséquents ont ainsi été créés à Sainte-Suzanne, Sainte-Marie ou Salazie...

Dons collectés en 2021 :

- Les inscriptions 13 000 participants = 116 000 euros

- + dons supplémentaires d’entreprises, collectivités, particuliers = 35 000 euros

Pour rappel 87 500 euros en 2020, la solidarité toujours là malgré la crise...

- Les bénéficiaires -

Les associations réunionnaises qui, localement, luttent contre le cancer du sein.

- actions de prévention primaire (avant cancer)

- et tertiaire (éviter la récidive) par la pratique d’une activité physique.

Personnes malades à La Réunion qui luttent contre le cancer du sein.

- actions d’aides aux malades (pendant et après la maladie) : aides sociales, soins de support, reprise d’une activité physique adaptée.