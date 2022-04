BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 20 avril 2022 :



C'est ce mercredi 20 avril 2022 à 23 heures (Heure de La Réunion) que se déroulera le traditionnel débat d'entre deux tours des présidentielles. Il opposera les deux candidats qualifiés, Emmanuel Macron (27,84%) et Marine Le Pen (23,15%). Une réédition de 2017 mais cette fois dans un contexte de très forte incertitude quant aux résultats du second tour, prévu le 24 avril prochain. Les deux candidats auront environ deux heures pour convaincre les Français avec pour chacun des objectifs différents. Du côté d'Emmanuel Macron, il s'agira de séduire l'électorat de gauche tout en mettant en exergue les points du programme du Rassemblement National qui mettent au coeur du débat ce "choix de civilisation "" qu'il défend. Du côté de Marine Le Pen, il s'agira de faire oublier le fiasco de 2017, se donner une stature de présidentiable tout en poursuivant sa stratégie de rénovation de l'image de son parti.

55ème jour de guerre ce mercredi 20 avril 2022. La Russie a annoncé mardi avoir mené une dizaine de frappes aériennes et de missiles dans l'est de l'Ukraine, entamant selon Kiev "la bataille pour le Donbass" crainte depuis des semaines. Selon le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, il s'agit d'une "nouvelle phase" de la guerre. Selon Moscou, "des missiles de haute précision" ont "neutralisé 13 places fortes" ainsi que des "concentrations" de troupes près de la ville clé de Sloviansk, dans la région de Donetsk. Le ministère russe de la Défense a appelé toute l'armée ukrainienne à "déposer les armes" et les derniers défenseurs de Marioupol à cesser leur "résistance insensée".

Leu Tempo festival revient après deux ans d'absence, la faute au Covid-19. Du 18 au 21 mai, Leu Tempo 2022 c'est quatre jours des festival, 15 spectacles, des concerts gratuits et de multiples rencontres.

Une jeune fille de 14 ans, du nom de Morgane V., était activement recherchée par sa famille et ses amis ce week-end dans le sud de l'île. Elle a été retrouvée ce lundi 18 avril 2022 au soir, dans les hauts de Terre Sainte à Saint-Pierre. Blessée gravement à la tête, elle aurait été agressée. Elle a été transportée au CHU. "Son pronostic vital n'est plus engagé" précise le parquet de Saint-Pierre. Deux mineurs de 14 et 15 ans ont été placés en garde à vue dès lundi soir, et un troisième ce mardi pour tentative de meurtre. Les investigations sont en cours pour tenter de comprendre ce qui est arrivé à la jeune fille et la responsabilité de chacun. Une ouverture d'information est envisagée mercredi, à l'issue des prolongations des gardes à vue, annonce le parquet (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour ce mercredi 20 avril 2022, Matante Rosina découvre un ciel bleu parsemé de quelques nuages ce matin. Dans l'après-midi, les nuages grossissent et laisser échapper quelques averses vers la Plaine des Palmistes et également sur Saint-Denis. Les Hauts restent bien ensoleillés. Le vent est moins présent sur l'est et le nord-est.