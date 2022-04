Ancien directeur général du CHU de Guadeloupe à Pointe-à-Pitre, Gérard Cotellon a pris ses fonctions en tant que nouveau directeur de l'agence régionale de santé de La Réunion. Il succède ainsi à Martine Ladoucette. Officiellement à ce poste depuis le 11 avril 2022, il a listé devant la presse ce mercredi ses priorités pour "améliorer le système de santé de la population réunionnaise". Au coeur de ses objectifs : une direction "en transparence" qui implique le plus possible professionnels de santé et élus et améliorer la couverture vaccinale anti Covid des plus vulnérables, dans le cadre d'une action "plus ciblée". (Photos rb/www.ipreunion.com)

Rentré dans le monde de l'hôpital en tant qu'infirmier, Gérard Cotellon, 61 ans, arrive tout droit de Guadeloupe où il était directeur général du CHU de Pointe-à-pitre. Auparavant il a aussi exercé à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

- "Tout le monde commence à en avoir marre de la Covid" -

Conscient qu'il arrive à la tête de l'ARS de La Réunion dans un contexte toujours très tendu en raison de la crise Covid, il appelle à multiplier les rencontres, notamment avec la presse, pour "informer la population des actions de l'ARS". Celui qui souhaite "rendre hommage à la communauté des professionnels de santé", mesurant bien "la fatigue et la lassitude" de ces derniers mois et années, il reconnaît bien évidemment que "tout le monde commence à en avoir marre de la Covid". "Nous souhaitons tous retrouver un fonctionnement normalisé dans les établissements de santé." Les retards sont parfois énormes en raison des opérations déprogrammées, il cite notamment l'exemple de la Guadeloupe où certaines opérations de chirurgie décalées lors du premier confinement, soit mars 2020, n'ont toujours pas été effectuées...

Gérard Cotellon salue "la réactivité, l'adaptation et la coopération" des professionnels de santé dans le cadre de la crise sanitaire sur tout le territoire. Dans ce cadre, il arrive à l'ARS avec comme priorité absolue "l'amélioration du système de santé de la population réunionnaise". "J'ai une conviction, c'est que quel que soit le territoire, quel que soit le pays, il n'y a pas de développement économique possible sans système de santé performant."

- Transparence et action partagée -

Pour des discussions plus "fluides", le nouveau directeur de l'ARS dresse comme objectif numéro une grande transparence, "car nous menons une action publique". Cette transparence concerne selon lui aussi bien la presse que les élus ou la population. En deuxième lieu, il aspire à "une analyse partagée" : "nous ne sommes pas des sachants (à l'ARS, ndlr), nous voulons travailler avec les professionnels de santé comme les associations de malades".

Troisièmement, Gérard Cotellon souhaite une grande "implication des professionnels de santé" dans les actions de l'ARS, "pour qu'ils comprennent et partagent nos analyses". Enfin, il aspire également à une implication des élus, "il faut qu'on puisse se parler, travailler ensemble, moi je veux une agence régionale de santé à l'écoute", indique-t-il. celui qui a justement dû affronter des échanges particulièrement musclés et fait face à des dialogues de sourd au CHU de Guadeloupe, où seuls 40% des habitants sont vaccinés. "Là-bas une crise identitaire s'est ajoutée à la crise sanitaire, avec un activisme anti-vaccin très présent. A La Réunion, c'est un climat plus calme et raisonnable." Pour rappel, les confrontations ayant eu lieu en Guadeloupe dans le cadre de l'application du pass vaccinal avaient mené à l'agression et la séquestration de Gérard Cotellon.

- Vacciner les plus fragiles -

Parmi les objectifs listés par le nouveau directeur : la mise au point du projet régional de santé et d'environnement, le contrôle des Ehpad, un plan sur la distrribution en eau potable, ou encore la création d'un "livre ouvert" pour recueillir les critiques, remarques et propositions, "à disposition de la population et des professionnels de santé." Autre point : la mise en place de "Mon espace santé", pour un système d'information plus clair et personnalisé. A La Réunion, les comptes seront créés d'ici juin.

Mais ses priorités se portent aussi et surtout sur les épidémies en cours sur le territoire : Covid-19 et dengue. Si la seconde est plus ténue en cette année 2022, avec "une immunité collective en train de se mettre en place et une météo favorable" souligne Gérard Cotellon, la première est toujours bien d'actualité. "Le taux d'incidence continue de grimper et atteint 1.500 à La Réunion, ce qui est élevé" reconnaît le directeur. "L'impact hospitalier est plus faible, ce dont nous pouvons nous réjouir, mais nous comptons encore 7 patients en réanimation, environ 40 personnes de médecine Covid et des décès chaque semaine : Omicron tue."

Face à ce constat, il souhaite renforcer les "actions ciblées" de vaccination. "Il n'y aura plus de communication destinée au grand public, ça on l'a déjà fait. Il faut une approche populationnelle pour gagner ces 10 points qui nous séparent de la Métropole" note-t-il alors que l'Hexagone affiche plus de 80% de vaccinés au schéma complet, contre 70% à La Réunion. Le directeur de l'ARS souhaite donc inciter ceux et celles qui sont atteints de comorbidités à aller se faire vacciner, car ce sont eux qui sont hospitalisés ou qui finissent hélas par décéder de la maladie. Pour appuyer son propos, des chiffres : 78% des diabétiques sont vaccinés à La Réunion, contre près de 90% en Métropole, 83% des dialysés sont vaccinés à La Réunion contre 91% en Métropole.

