"A quel âge les Français pourront partir à la retraite ?" demande Léa Salamé

"Entre 60 et 62 ans pour un départ à la retraite, entre 40 et 42 annuités. Le système de retraite, j'y suis profondément attachée, quand on y touche on touche aux fondations de la République. Plus on travaille tôt, plus on doit pouvoir partir tôt. Tout dispositif particulier sera évidemment prioritaire pour ma réforme. La retraite à 65 ans est une injustice insupportable. Envisager que les Français partent à la retraite alors qu'ils ne pourront pas en profiter, envisager que plus personne ne pourra profiter d'une retraite pleine, c'est insupportable"

"Nous avons beaucoup de progrès à faire avancer. Moi je propose de faire une retraite évolutive, passer de 1.100 euros pour la retraite contributive. Nous voulons décaler l'âge de retraite de 4 mois par an, en prenant en compte plusieurs dispositifs, comme la carrière longue, le système de pénibilité. Il faut de la liberté. Vous n'expliquez jamais vos projets, mais vous voulez revenir sur un système déjà imparfait" répond Emmanuel Macron "Vous êtes le président qui a créé 600 milliards de dette supplémentaire" rétorque-t-elle. "C'est faux" assure-t-il. "Ne confondez pas tout. Les 600 milliards de dette, c’est 200 milliards de la partie Etat et le reste, c'est la Sécurité sociale, les collectivités locales. Pourquoi? Parce que comme les gens ne pouvaient plus travailler, on n'a pas prélevé leurs cotisations. Le quoiqu’il en coûte, vous avez voté contre mais vous auriez fait quoi pendant la crise covid ".

"Il y a 400.000 pauvres supplémentaires durant votre quinquennat. Vous avez présenté un bilan économique très mauvais. Le bilan social est encore pire. Il faut changer les priorités, il faut changer les méthodes, il faut réindustrialiser notre pays, il faut aider nos petites entreprises. Quand vous parlez de baisse d’impôt vous pensez toujours aux grandes fortunes"