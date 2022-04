La rédaction d'Antenne Réunion "fait évoluer son organisation pour relever les défis à venir" communique la chaîne. Il y a donc du mouvement à la présentation : Karen Brun est nommée rédactrice en chef TV-Web et prend donc la succession de Sabrina Supervièle. Antoine Hassler, présentateur du 19h, se voit confier le poste de directeur éditorial. Julien Andy quitte la présentation du 12h30 et devient le nouveau rédacteur en chef adjoint. Laura Chateau retrouve la présentation du 12h30 à la place de Julien Andy. Maëlys Erissy présentera un tout nouveau magazine d'information et reste la présentatrice joker de la chaîne. Nous publions ci-dessous le communiqué d'Antenne Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Karen Brun est nommée rédactrice en chef TV-Web d’Antenne Réunion suite au départ de Sabrina Supervièle. Diplômée de l’école de journalisme de Nice, Karen a travaillé en radio, presse écrite et TV. Karen a rejoint Antenne Réunion en 2018 en tant que chef d’édition puis a évolué en qualité de rédactrice en chef adjointe ces trois dernières années. Elle a pu faire ses armes et apporter toutes les preuves de ses compétences pour répondre aux enjeux futurs de l’information chez Antenne Réunion. Elle connait parfaitement le fonctionnement de la rédaction et accompagnera les équipes pour toujours offrir le meilleur de l’information aux Réunionnais.

Antoine Hassler, journaliste et présentateur emblématique du 19H00 se voit confier le poste de directeur éditorial. C’est tout naturellement que ces missions seront portées par Antoine au regard de ses grandes qualités journalistiques. Antoine est diplômé de l’ISCPA Paris et a rejoint Antenne Réunion en 2011. La rédaction pourra s’appuyer sur son expertise des éditions et des grands projets d’information.

Julien Andy, devient le nouveau rédacteur en chef adjoint aux cotés de Karen et quittera la présentation du 12H30. Julien a rejoint Antenne Réunion en 2011 après ses études en InfoCom à l’Université de La Réunion. Journaliste Reporter d’Images puis présentateur du JT, Julien a pu évoluer sur différents postes au sein de la rédaction. Il pourra ainsi mettre à profit sa parfaite connaissance de ces différents métiers pour mener à bien ses nouvelles missions et accompagner les équipes.

Laura Chateau, visage marquant de la chaine et très appréciée des Réunionnais, retrouve la présentation du 12H30. Diplômée d’InfoCom à l’Université de La Réunion, Laura a été, de 2009 à 2016, journaliste reporter d’images puis présentatrice des JT week-end d’Antenne Réunion. Après des missions de communication en collectivité et dans le domaine du digital, Laura est ravie de retrouver les Réunionnais pour leur édition de la mi-journée sur Antenne Réunion.

Maëlys Erissy, figure montante de la chaine, se voit confier la présentation du nouveau magazine d’information d’Antenne Réunion. Elle conservera le rôle de présentatrice joker de la chaine. Diplômée de l’ISCPA Lyon, elle aura la mission de lancer ce magazine inédit au second semestre, témoignant de la volonté de la chaine d’innover et de décrypter des sujets d’actualité dans un format long.

Mayia Le Texier, directrice d’Antenne Réunion, souligne : " Je souhaite tout d’abord remercier Sabrina d’avoir porté l’information de la chaine ces trois dernières années au plus près des Réunionnais. Je la salue également pour la qualité de son travail, son engagement pour Antenne Réunion et pour le territoire ces vingt dernières années. Avec cette nouvelle organisation, Antenne Réunion démontre une nouvelle fois sa capacité à se recréer et notamment grâce à la promotion interne. Antenne Réunion, entreprise école, est fière de pouvoir compter sur ses équipes et de continuer à faire émerger des talents. La nouvelle organisation de la rédaction saura continuer à être à chaque instant au plus près des Réunionnais et offrir le meilleur de l’information au sein des journaux quotidiens, des éditions spéciales, du nouveau magazine d’information et de linfo.re. "