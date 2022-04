Publié il y a 10 heures / Actualisé il y a 6 heures

Pour ce mercredi 20 avril 2022, Matante Rosina découvre un ciel bleu parsemé de quelques nuages ce matin. Dans l'après-midi, les nuages grossissent et laisser échapper quelques averses vers la Plaine des Palmistes et également sur Saint-Denis. Les Hauts restent bien ensoleillés. Le vent est moins présent sur l'est et le nord-est. (Photo rb/www.ipreunion.com)

