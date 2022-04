Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Suite à l'agression de Morgane V. à Saint-Pierre, les 3 mineurs de 14 et 15 ans ont été déferrés ce mercredi 20 avril 2022 après-midi au tribunal. Le parquet a saisi la juge d'instruction pour les faits de tentative d'assassinat - meurtre avec préméditation, crime puni de la réclusion à perpétuité. L'un des trois mineurs est seul impliqué dans les coups violents portés à la tête de la victime, la complicité est envisagée pour les deux autres. "A défaut, ces deux mineurs pourraient également être mis en examen pour non assistance à personne en danger, un délit pouvant être condamné de 5 ans de prison" indique le parquet. La détention provisoire est requise pour les trpos mineurs. "Au regard de leur jeune âge, les débats devraient se dérouler à huis clos et à une heure très tardive" précise le parquet

