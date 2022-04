Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

55ème jour de guerre ce mercredi 20 avril 2022. L'Ukraine a reçu des avions de chasse pour l'aider à contrer l'offensive russe dans l'est du pays, où les derniers combattants ukrainiens retranchés à Marioupol ont lancé mardi un appel désespéré à la communauté internationale pour être secourus. La Russie a annoncé avoir mené une dizaine de frappes aériennes et de missiles dans l'est du pays. Selon Moscou, "des missiles de haute précision" ont "neutralisé 13 places fortes" ainsi que des "concentrations" de troupes près de la ville clé de Sloviansk, dans la région de Donetsk. Aucun couloir humanitaire n'a pu être mis en place en raison de l'oppoistion de la Russie. Nous sommes en direct (Photo AFP)

55ème jour de guerre ce mercredi 20 avril 2022. L'Ukraine a reçu des avions de chasse pour l'aider à contrer l'offensive russe dans l'est du pays, où les derniers combattants ukrainiens retranchés à Marioupol ont lancé mardi un appel désespéré à la communauté internationale pour être secourus. La Russie a annoncé avoir mené une dizaine de frappes aériennes et de missiles dans l'est du pays. Selon Moscou, "des missiles de haute précision" ont "neutralisé 13 places fortes" ainsi que des "concentrations" de troupes près de la ville clé de Sloviansk, dans la région de Donetsk. Aucun couloir humanitaire n'a pu être mis en place en raison de l'oppoistion de la Russie. Nous sommes en direct (Photo AFP)