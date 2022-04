"Nous aurons dans quelques jours un choix "drastique" à faire, et au-delà d'un choix politique il s'agit d'un choix sociétal qui engagera chacun d'entre nous sur plusieurs années" écrit Vanessa Miranville, maire de La Possession, ce mercredi 20 avril 2022. Dans une tribune libre, elle appelle à voter Emmanuel Macron ce dimanche lors du deuxième tour de la présidentielle.

"En tant que représentante d'un Mouvement Citoyen, nous attendons tous 'ce changement' qui nous permettra de tendre vers une société plus équitable, plus transparente, plus juste pour tous les citoyens au niveau social, plus soucieuse des piliers fondamentaux du développement durable et plus pragmatique dans l'adoption des réformes" écrit-elle.

"Cependant nous devons nous rendre à l'évidence que porter les valeurs de l'extrême droite, d'enfermement et de nationalisme ne peut faire partie de notre éthique: le vote sanction ne peut remplacer un vote de raison. Ne sacrifions pas nos 5 prochaines années et l'avenir de nos enfants même si la colère de certains citoyens est justifiée mais privilégions la démocratie, le changement dans la durée et la résilience. Nous appelons ainsi à voter pour Emmanuel Macron seule alternative contre l'extrémisme en France" conclut Vanessa Miranville.