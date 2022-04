Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 4 heures

La direction de l'aviation civile a publié les chiffres de l'indice des prix des billets pour mars 2022, en les comparant à 2021, et La Réunion est la grande perdante : le prix moyen des billets a explosé, avec une hausse de 29,6% des prix en un an au départ de l'île. Globalement, les quatre départements d'Outre-mer sont les plus touchés, avec une augmentation moyenne qui dépasse les 14% (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La direction de l'aviation civile a publié les chiffres de l'indice des prix des billets pour mars 2022, en les comparant à 2021, et La Réunion est la grande perdante : le prix moyen des billets a explosé, avec une hausse de 29,6% des prix en un an au départ de l'île. Globalement, les quatre départements d'Outre-mer sont les plus touchés, avec une augmentation moyenne qui dépasse les 14% (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)