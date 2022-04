Ce mercredi 20 avril 2022, Réunion la 1ère présente sa toute nouvelle émission de divertissement : Mascarena, l'île intense. Ce premier jeu d'aventure 100% réunionnais mêle défis, activités, paysages tout en soutenant des associations caritatives. (Photos vs/www.ipreunion.com et Réunion la 1ère)

"Mascarena, l'île intense" est un jeu d'aventure où trois candidats vont parcourir l'île pendant une course semée d'embûches. Ils devront sauter à l'élastique (ou pas), faire du parapente (ou pas) etc...tout en résolvant des énigmes. Mascarena n'est pas seulement un jeu d'aventure, il permet également au gagnant - citons une célèbre émission de télé-réalité : "à la fin il n'en restera qu'un" - de remporter jusqu'à 1.500 euros, au profit de l'association caritative de son choix. Ce divertissement se rapproche de l'émission "La chasse aux trésors" ou encore "Pekin Express" où les concurrents doivent parcourir l'île.



- Qui sont les candidats ? -



'Les trois candidats du premier épisode diffusé ce vendredi 29 avril 2022 à 19h50 sont : Prisca, Huldrick et Christopher. En blanc sur la photo ci-dessous, le game master, Tony Boyer





Prisca, 33 ans, de Saint-Paul, a choisi de soutenir l'association Efect (association féminine de l'est contre tristesse, tyrannie et traumatisme).





Huldrick, 36 ans, de la Rivière Saint-Louis a lui décider de représenter la Ligue contre le cancer.







Enfin, Christopher, 24 ans, du Tampon, soutient l'association KFA (Kritik Fé Avancé).





Les candidats comme les paysages sont différents à chaque nouvel épisode. Cette saison compte neuf épisodes de 52 minutes.

- Découverte du premier épisode -



Le premier épisode est projeté à la presse. Nous découvrons Tony Boyer, le game master face aux trois candidats devant un casse-tête. Il s'y cache un code qui donne l'accès aux "portes" du pont de l'Entre-Deux pour un défi insurmontable pour certains : sauter à l'élastique pour récupérer un indice à 115 mètres plus bas.

Vont-ils tous se jeter dans le vide ? Qui va préférer l'échappatoire ? Nous vous laissons la surprise.



Tout au long de la course, de belles images de l'île sont sur vos écrans, des monuments sont présentés, les Réunionnais guident les candidats vers leur destination. Mascarena promet un mélange d'épreuves, de défis et de découverte de l'histoire de La Réunion.



À la question : "est-ce qu'il y aura une saison 2 de Mascarena?", le directeur régional de la 1ère , Frédéric Ayangma, nous répond : "a priori, on est bien parti pour". Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui auront apprécié la saison 1.







- Comment est né Mascarena ? -





Mascarena émerge des têtes de Hugo Bassonville (producteur), Lory Banor (responsable de production) et Loïc Métro (réalisateur monteur) de HBC Production. Ils décident de présenter leur projet à Réunion la 1ère pour une diffusion en télévision. "Au visionnage, nous n'avons trouvé ça ni très bon, ni très mauvais" explique Stéphane Pessin, directeur éditorial de la chaîne, "nous leur avons commandé un deuxième pilote en leur demandant d'effectuer quelques réglages".

Hugo et Lory, accompagné d'une petite équipe de quinze personnes expliquent le concept de l'émission.





Un deuxième pilote est envoyé, vraiment meilleur que le premier selon la chaîne, il y a de cela huit mois. La 1ère prend le pari et se lance dans cette aventure en donnant leur chance à ces jeunes passionnés qui croient dur comme fer au concept. L'équipe de télévision est présente pour aider HDC Production sur le plan technique, et les guider dans le réalisation de cette toute nouvelle émission.



Stéphane Pessin, directeur éditorial de la chaîne nous explique comment ce projet est nait.





Pour Frédéric Ayangma, directeur régional de Réunion la 1ère, "si la télévision ne s'engage pas auprès de cette jeunesse en pleine expansion, il ne se passera rien pour eux". Comme la 1ère souhaite continuer à multiplier les émissions locales et accentuer sa proximité avec les Réunionnais, "l'émission colle parfaitement à cette nouvelle dynamique que la chaîne s'est fixée".



Après plusieurs heures d'écriture, de tournage avec quelques aléas climatiques comme épidémiques (des candidats ont dû annuler leur participation car ils étaient contaminés par le Covid-19), neuf épisodes sont sortis pour le plus grand bonheur de la chaîne, qui espère que l'émission recevra un bon accueil de la part des Réunionnais.



vs/www.ipreunion.com / [email protected]