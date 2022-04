Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 6 heures

56ème jour de guerre en Ukraine. Selon les médias russes, la Russie aurait lancé avec succès un missile intercontinental Sarmat ce mercredi à partir du cosmodrome de Plessetsk. Le ministère de la Défense déclare qu'il s'agit du "missile le plus puissant, avec la plus grande portée au monde". Le Pentagone a qualifié de test "de routine" le tir du missile, qui ne serait "pas une menace" pour les Américains. Plus de cinq millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l'invasion russe le 24 février, selon de nouveaux chiffres publiés mercredi par l'ONU sur la plus importante crise des réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes en direct (Photo AFP)

