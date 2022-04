BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 21 avril 2022 :



- Débat : bras de fer Macron -Le Pen sur fond de désaccords

- Premier ministre, mode d'emploi

- Covid-19 : des hospitalisations toujours stables malgré l'augmentation des cas

- Ukraine : la Russie aurait lancé avec succès un missile intercontinental

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Les nuages s'étalent

Débat : bras de fer Macron -Le Pen sur fond de désaccords

C’est ce mercredi 20 avril 2022 que s’est déroulé le traditionnel débat d’entre deux-tours de l'élection présidentielle opposant les deux finalistes, Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui s’affronteront au second tour prévu ce dimanche 24 avril. Contrairement à 2017 où le président de la République sortant avait survolé le débat, Marine Le Pen a été davantage pugnace, offrant un véritable bras de fer à Emmanuel Macron durant les 2h45 de l’émission, sans pour autant réussir à affirmer totalement sa stature présidentiable. Face à un Emmanuel Macron précis dans son bilan, ses chiffres et ses propositions, Marine Le Pen a en effet été plus floue, plus confuse. Le premier semble avoir atteint son objectif, celui d’assoir sa stature de président tout en mettant en exergue les désaccords entre son programme et celui de la candidate du Rassemblement National, dans un contexte où l’électorat affirme régulièrement que les deux programmes se valent.

Premier ministre, mode d'emploi

Le candidat de La France insoumise au premier tour de l'élection présidentielle a appelé les Français à l'élire "Premier ministre" lors des législatives de juin. Une déclaration qui provoque un tollé sur les réseaux sociaux, montrant parfois la profonde méconnaissance de notre système démocratique. Jean-Luc Mélenchon est alors accusé par certains de "s'allier" à Emmanuel Macron - après son appel à ne pas voter pour Marine Le Pen. C'est au contraire un appel à mettre en place une cohabitation, par le biais de l'élection des députés. Car un Premier ministre n'est élu librement par le Président que si, il faut manifestement le rappeler, il existe une majorité présidentielle à l'Assemblée nationale

Covid-19 : des hospitalisations toujours stables malgré l'augmentation des cas

Le nombre de cas de Covid-19n continue d'augmenter, mais la situation hospitalière reste toujours largement maîtrisée. Quatre personnes étaient hospitalisées en réanimation ce mercredi 20 avril 2022, malgré les 14.083 nouveaux cas recensés les sept derniers jours

Ukraine : la Russie aurait lancé avec succès un missile intercontinental

56ème jour de guerre en Ukraine. Selon les médias russes, la Russie aurait lancé avec succès un missile intercontinental Sarmat ce mercredi à partir du cosmodrome de Plessetsk. Le ministère de la Défense déclare qu'il s'agit du "missile le plus puissant, avec la plus grande portée au monde". Le Pentagone a qualifié de test "de routine" le tir du missile, qui ne serait "pas une menace" pour les Américains. Plus de cinq millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l'invasion russe le 24 février, selon de nouveaux chiffres publiés mercredi par l'ONU sur la plus importante crise des réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Les nuages s'étalent

Le ciel se couvre vers l'est pour ce jeudi 21 avril 2022. Matante Rosina s'attend à quelques averses du côté du volcan. Dans l'après-midi, ces nuages, emportant avec eux la pluie, débordent sur les Hauts du nord et de l'ouest de l'île. Le vent reprend des forces du côté de l'est et du sud-est.