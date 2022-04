Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

L'intersyndicale CFTC - SNPNC - SUD AERIEN a déposé un préavis de grève à compter du vendredi 22 avril 2022 au sein de la compagnie aérienne Corsair et ce, "malgré de nombreuses réunions organisées avec la direction de Corsair et des derniers échanges effectués, les 13, 15 et 19 avril 2022" annonce la direction. Même si la situation financière de la compagnie demeure en difficulté dans un secteur en crise, les actionnaires et la direction de Corsair se sont dit "prêts à prendre en considération les demandes des organisations syndicales et à décider des mesures concrètes, proposées les 15 et 19 avril aux délégués syndicaux"

L'intersyndicale CFTC - SNPNC - SUD AERIEN a déposé un préavis de grève à compter du vendredi 22 avril 2022 au sein de la compagnie aérienne Corsair et ce, "malgré de nombreuses réunions organisées avec la direction de Corsair et des derniers échanges effectués, les 13, 15 et 19 avril 2022" annonce la direction. Même si la situation financière de la compagnie demeure en difficulté dans un secteur en crise, les actionnaires et la direction de Corsair se sont dit "prêts à prendre en considération les demandes des organisations syndicales et à décider des mesures concrètes, proposées les 15 et 19 avril aux délégués syndicaux"