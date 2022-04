Chaque année, le dernier week-end du mois d'avril, les motard.e.s et les passager.e.s sont invité.e.s à participer à une grande collecte de fonds au profit de la lutte contre le cancer. Avec l'association "Une rose un espoir", un cortège parcourra le territoire pour distribuer des roses aux habitants en échange d'un don minimum de 2 euros au profit de la Ligue contre le cancer. Tous.tes celles et ceux qui le souhaitent peuvent participer. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La première action des motards bénévoles sur l'île de La Réunion date de 2018 : 7.000 roses ont été proposées et ont permis de récolter 12.443 euros au profit de la Ligue contre le cancer du comité de La Réunion.

Lors de la seconde édition en 2019, 247 équipages se sont mobilisés et 14.000 roses ont été distribuées, permettant de récolter et reverser 28.283 euros à la ligue. L'opération a dû être annulée l'année suivante, en 2020, à cause de la crise sanitaire. En 2021, idem, une cagnotte a permis de récolter 1.080 euros cependant.

