La Coupe de France de Marseille ce week-end de Pâques (16 et 17 avril 2022) sonnait le début de saison d'escalade de difficulté pour les Réunionnais avec à la clé une qualification pour la Coupe d'Europe Jeunes de IMST des 28 et 29 mai 2022. Pour Akyan Etchar, Max Bertone, Sam Poullain, Louis Fechoz et Kintana Iltis, l'objectif était de monter le podium pour obtenir leur ticket pour l'Autriche. Max Bertone, Sam Poullain et Kintana Iltis décrochent leur sélection en équipe de France. Nous publions ici le communiqué de la Fédération française de montagne et d'escalade de La Réunion (FFME 974) (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

