Publié il y a 2 heures / Actualisé le Mardi 19 Avril à 12H26

Le ciel se couvre vers l'est pour ce jeudi 21 avril 2022. Matante Rosina s'attend à quelques averses du côté du volcan. Dans l'après-midi, ces nuages, emportant avec eux la pluie, débordent sur les Hauts du nord et de l'ouest de l'île. Le vent reprend des forces du côté de l'est et du sud-est. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le ciel se couvre vers l'est pour ce jeudi 21 avril 2022. Matante Rosina s'attend à quelques averses du côté du volcan. Dans l'après-midi, ces nuages, emportant avec eux la pluie, débordent sur les Hauts du nord et de l'ouest de l'île. Le vent reprend des forces du côté de l'est et du sud-est. (Photo rb/www.ipreunion.com)