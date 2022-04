Vladimir Poutine a revendiqué jeudi la "libération" de Marioupol. Le président russe a jugé que ses forces avaient avec "succès" pris le contrôle de ce port stratégique de la mer d’Azov, en ordonnant d’assiéger les derniers combattants ukrainiens plutôt que de donner l’assaut sur le site industriel Azovstal. Les derniers combattants ukrainiens de Marioupol refusent eux de se rendre et demandent à la communauté internationale des "garanties de sécurité" au moment où les forces russes comptent s’emparer de la totalité de cette ville stratégique.

- L’Ukraine demande la mise en place d’un couloir humanitaire à Marioupol -

La vice-première ministre ukrainienne a exigé de la Russie qu’elle autorise la mise en place immédiate d’un couloir humanitaire pour les personnes prises au piège dans l’aciérie de Marioupol. "Il y a environ mille civils et cinq cents soldats blessés là-bas. Ils doivent tous être évacués d’Azovstal aujourd’hui", a déclaré Iryna Verechtchouk.

Le président de la Fédération de Russie a jugé jeudi que ses forces avaient pris le contrôle de la ville ukrainienne de Marioupol, ordonnant d’assiéger les derniers combattants ukrainiens plutôt que de donner l’assaut sur le site industriel Azovstal, où ces derniers sont retranchés. "La fin du travail de libération de Marioupol, c’est un succès", a dit Vladimir Poutine à son ministre de la défense, Sergueï Choïgou, après lui avoir signifié qu’un assaut du site d’Azovstal n’était « pas opportun » et qu’il fallait assiéger "la zone de manière à ce que pas une seule mouche ne passe".

Vladimir Poutine a, par ailleurs, promis la vie sauve à ceux qui se rendront, ainsi qu’une "aide médicalisée qualifiée". Moscou veut engranger des succès en Ukraine d’ici au 9 mai, « jour de la victoire » en Russie. Dans son briefing quotidien publié sur Twitter, le ministère de la défense britannique a estimé que "la Russie souhaite probablement pouvoir mettre en avant des succès significatifs avant les célébrations annuelles du 9 mai, jour de la victoire [lors de la seconde guerre mondiale]. Cela pourrait avoir une incidence sur la rapidité et la force avec lesquelles elle tentera de mener des opérations avant cette date".

- Kiev va bientôt recevoir des armes lourdes de la part de pays d’Europe de l’Est -

L’Ukraine va bientôt recevoir des armes lourdes de la part de pays d’Europe de l’Est pour l’aider à contrer l’offensive russe, a déclaré ce jeudi la ministre de la défense allemande, Christine Lambrecht. "Il s’agit de chars de combat, de véhicules blindés ou d’autres possibilités [de matériel] que les pays peuvent céder" à l’Ukraine, a-t-elle expliqué lors d’une interview à la chaîne d’information continue N-TV. Ce matériel sera livré "dans les prochains jours" alors que les experts militaires disent que "les deux prochaines semaines seront décisives" quant au tournant pris par la guerre en Ukraine.

L’Allemagne sera impliquée dans ces approvisionnements, car elle s’engage à compenser les matériels que les autres pays fourniront à Kiev. Un échange est ainsi en cours avec la Slovénie, ont fait savoir à l’AFP des sources gouvernementales allemandes, confirmant des informations de médias allemands. Selon ces deniers, le pays d’ex-Yougoslavie va envoyer à Kiev un grand nombre de ses chars d’assaut soviétiques T-72 et devrait obtenir en contrepartie des chars allemands de type Marder et des véhicules blindés de transports de troupes Fuchs.

Les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient débloquer une aide économique supplémentaire de 500 millions de dollars pour soutenir l'Ukraine, qui s'ajoutera à celle du même montant débloquée en mars par le président américain Joe Biden, selon un responsable du Trésor. Cette aide doit permettre à l'Ukraine de maintenir le fonctionnement du gouvernement, en versant notamment les salaires et les retraites, et éviter une aggravation de la situation humanitaire en Ukraine.

- Plus de mille corps de civils dans les morgues de la région de Kiev -

"1 020 corps de civils, uniquement de civils, sont [dans les morgues] de la région de Kiev », a déclaré la vice-première ministre ukrainienne Olga Stefanishyna. Depuis le retrait des forces russes de la région de Kiev, à la fin de mars, des centaines de corps de civils ont été retrouvés par les autorités ukrainiennes, qui accusent, avec les Occidentaux, la Russie de "crimes de guerre", ce que dément Moscou.

Les corps de neuf civils ont également été retrouvés mercredi à Borodianka, près de Kiev. "Ces personnes ont été tuées par les occupants [russes] et certaines des victimes présentent des signes de torture", a accusé sur Facebook le chef de la police locale, Andriy Nebytov. Borodianka a été, selon Kiev, le théâtre de "massacres de civils" durant le mois de mars, lorsque les forces russes occupaient la ville. "Les militaires russes ont sciemment abattu des civils qui ne leur opposaient aucune résistance", a-t-il fustigé.

- Le patron du géant russe du pétrole Lukoil démissionne -

Le président du géant russe du pétrole Lukoil, Vagit Alekperov, a démissionné, a annoncé ce matin l’entreprise. « Le président et membre du conseil d’administration de Lukoil, V. Alekperov, a annoncé sa décision de renoncer à [ses] fonctions », selon un communiqué du numéro deux du secteur pétrolier russe. L’annonce survient une semaine après que le milliardaire a été placé sur la liste des personnalités russes sanctionnées par le Royaume-Uni.

- L’Italie devrait cesser "bientôt" d’acheter du gaz russe -

L’Italie prévoit de cesser d’acheter du gaz russe, dont les revenus servent à financer la guerre en Ukraine, d’ici à dix-huit mois, a fait savoir le ministre de la transition écologique, Roberto Cingolani.

Le ministre effectue actuellement avec son homologue des affaires étrangères, Luigi Di Maio, un périple de deux jours en Angola et au Congo pour conclure de nouveaux contrats d’approvisionnement et réduire ainsi la dépendance italienne au gaz russe, qui représente 45 % de ses fournitures. "Nous sommes en train de diversifier avec une grande rapidité nos sources" d’approvisionnement, a-t-il insisté. "Il est clair que l’Europe tout entière est fortement dépendante de la Russie pour le gaz, et cela représente une grave erreur géopolitique commise au cours des vingt dernières années."

Le président chinois, Xi Jinping, a réaffirmé l’opposition de la Chine aux sanctions unilatérales et à la « juridiction du bras long », sans mentionner directement les mesures prises par l’Occident contre la Russie après l’invasion de l’Ukraine.

La Russie de son côté a ordonné la fermeture de plusieurs consulats des pays baltes, tels que la Lettonie, la Lituanie et l’Estonie, sur son territoire. Des employés dont elle a exigé le départ, et ce, en représailles à des mesures similaires prises dans ces trois pays. Cette décision s’applique aux consulats lettons à Saint-Pétersbourg et Pskov, au consulat estonien à Saint-Pétersbourg et à son antenne à Pskov et au consulat lituanien à Saint-Pétersbourg.

www.ipreunion.com / [email protected] avec AFP