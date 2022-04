Kosa nou fé ? Ousa nou sava ? Eh bon zot na le choix ! Comme d'habitude, ciné, théâtre, concert, cirque, jeune public, chant, danse... Néna tous les ingrédients pou un bon zembrocal culturel après avoir " bouffé " de la politique à gogo, ces deux dernières semaines électorales. À ne surtout pas manquer, la carte blanche laissée aux Pat'Jaune, vendredi 29 avril prochain au TPA. Préparez-vous, les banjos véloces et accordéons rieurs sont de retour pour faire danser une ribambelle de ségas, de valses, de quadrilles et d'histoires amusantes. Autre ambiance, demain soir toujours au TPA pour les inconditionnels de Johnny Hallyday avec un concert-hommage à la rock-star. Mais notre gros coup de coeur ira à Zanmari Baré, sur la scène du Kabardock, le 29 avril prochain. Alors alon bougé !

• Sorties Ciné

- Le secret de la cité perdue

Loretta Sage, romancière brillante mais solitaire, est connue pour ses livres mêlant romance et aventures dans des décors exotiques. Alan, mannequin, a pour sa part passé la plus grande partie de sa carrière à incarner Dash, le héros à la plastique avantageuse figurant sur les couvertures des livres de Loretta. Alors qu’elle est en pleine promotion de son nouveau roman en compagnie d’Alan, Loretta se retrouve kidnappée par un milliardaire excentrique qui est persuadé qu’elle pourra l’aider à retrouver le trésor d’une cité perdue évoquée dans son dernier ouvrage. Déterminé à prouver qu’il peut être dans la vraie vie à la hauteur du héros qu’il incarne dans les livres, Alan se lance à la rescousse de la romancière. Propulsés dans une grande aventure au cœur d’une jungle hostile, ce duo improbable va devoir faire équipe pour survivre et tenter de mettre la main sur l’ancien trésor avant qu’il ne disparaisse à jamais.

Voilà une aventure divertissante qui n’est pas sans rappeler "A la poursuite du diamant vert" ou dans la même veine que "Les aventuriers de l’Arche perdue ".

Ciné Cambaie et Cinépalmes, durée 1h52

- Un talent en or massif

Nicolas Cage est maintenant un acteur endetté qui attend le grand rôle qui relancera sa carrière. Pour rembourser une partie de ses dettes, son agent lui propose de se rendre à l’anniversaire d’un dangereux milliardaire qui se révèle être son plus grand fan. Mais le séjour prend une toute autre tournure, lorsque la CIA le contacte, lui demandant d’enquêter sur les activités criminelles de son hôte. Nicolas Cage va devoir jouer le rôle de sa vie et prouver qu’il est à la hauteur de sa propre légende.

La star des années 90 est de retour avec une comédie destinée à un large public qui met en scène une caricature de l’acteur lui-même, jouant de son image pour divertir le plus grand nombre.

Ciné Cambaie et Cinépalmes, durée 1h48

- Azuro

Un été. La torpeur. Une chaleur écrasante. Un climat déréglé. Un village coincé entre la mer et la montagne. Pas de réseau. Pas de portable. Des amis qui se connaissent trop bien. Rien à faire. Ou si peu. Les vacances. Et puis arrive un bateau. Et de ce bateau, descend un homme. Un homme mystérieux…

Adaptation des "Petits chevaux de Tarquinia" de Marguerite Duras, ce film nous emmène dans les interrogations des quadras sur l'amour, l'amitié, le couple.

Ciné Lacaze, 1h44

• Dans le reste de l’agenda

- Lespas

Ciné-spectacle Jean-Noël Hoël et Hervé Mabille

Comment compose-t-on la B.O. d’un film ? Comment la magie opère-t-elle entre musique et image ? Grâce à Cinéklang, vous saurez tout sur cette alliance mystérieuse et puissante, secret des chefs-d’œuvre du 7e art. Jean-François Hoël et Hervé Mabille ont amené sur scène de quoi composer, jouer et " bruiter " en direct : claviers, clarinette, ukulélé, violon-boîte de conserve, harpecageot…

Vendredi 22 avril, 20h

- Théâtre du Grand Marché

Théâtre/Humour Kompani Idaho : Krim dans la krwazé

Dans ce second volet du dyptique Bal bitim, adaptation du conte Lièv i manz salad, la Konpani Ibao poursuit ses clins d’œil à la culture créole, et met en scène les trois derniers masques de son panthéon communataire : malbar, chinois et zarab.

Vendredi 22 avril, 20h

Samedi 23 avril, 20h

- Jardin Botanique des Mascareignes

Concert Birds on Wire

Rosemary Standley, la chanteuse du groupe Moriarty, à la voix reconnaissable entre toutes et Dom La Nena, chanteuse et violoncelliste d’une élégance folle, s’aventurent en duo à réinventer une sélection totalement éclectique de reprises, de Pink Floyd à Bob Dylan, de Gilberto Gil à Cat Stevens ou Jacques Brel.

Vendredi 22 avril, 20h

- La Cerise

Concert maloya Solah

Solah est un duo empli de rêves, de mythes et de féminité. C’est l’association Bernadette et Patricia Philippe qui se retrouvent après s’être fait connaître en solo. La vision des deux sœurs s’entrechoque et fusionne avec harmonie. Des scènes de vie retranscrites de manière légère et envoûtante dans des créations inspirées. L’art de parler et de rire de soi sans tabou, la femme retrouve entièrement sa place dans une culture ou bien souvent elle se trouve en retrait.

Vendredi 22 avril, 20h

Concert maloya électrique Liboga

Liboga et l'équipe de la Cerise vous invitent à défouler sur du maloya électrique métissé.

Samedi 23 avril, 20h

- Théâtre Les Bambous

Théâtre jeune public Cie du Kaïros - David Lescot : J’ai trop d’amis

J’ai trop d’amis évoque avec beaucoup de tendresse ce qui se joue de complexe lors de ces années de collège. C’est une pièce drôle dans la lignée de la précédente J’ai trop peur. D’avoir trop d’amis peut parfois créer des situations où l’on se sent plus dans l’embarras qu’autre chose.

Vendredi 22 avril, 10h et 14h

Samedi 23 avril, 17h

- La Ravine Saint-Leu

Festival cirque péi et chanson soft-expérimentale avec Mouvman Alé

Venez vibrer sur différents sons et assister aux spectacles du cirque avec ce samedi, le groupe Mouvman Alé qui représente une chanson réunionnaise soft expérimentale très énergique.

Vendredi 22 avril, 16h

Samedi 23 avril, 9h30

- Pôle culturel sportif de Trois Bassins

Concert saga-love Lumière et invités

Le groupe Lumière revient cette fois pour assurer la tête d'affiche de cette première soirée de concerts en 2022 !

Vendredi 22 avril, 19h

- Le Zinzin

DJ Set Maya Kamaty + Agnesca

Le Zinzin accueille Agnesca & Maya Kamaty (DJ Set), histoire de reprendre une vie "normale" après des temps compliqués.

Vendredi 22 avril, 19h

- Théâtre de Pierrefonds

Danse Océane Éliard / Thabo Kobeli

En première partie, Océane propose une performance intitulée "Nyaze", dans laquelle elle se ré-approprie le triage du riz. Un geste transmis par les femmes de sa famille sur plusieurs générations. Puis place à une pièce co-interprétée avec Phumlani Nyanga, dans laquelle Thabo Kobeli interroge l'horloge qui régit nos vies, cet espace-temps mondialement admis et minuté dans lequel on peut se perdre et s'oublier.

Vendredi 22 avril, 19h30

Samedi 23 avril, 19h

- Centre culturel Lucet Langenier

Théâtre Cie les Passionnés du rêve : Danlor

Danlor. Anagramme de Roland. Un pseudonyme et un choix, celui d’une aventure hors-norme, à l’aube du vingtième siècle. Roland Garros est une tête brûlée, téméraire jusqu’à briguer l’impossible, à la fois Icare et Prométhée. Créole réunionnais, il a la classe et le brio d’un héros. Une légende. Danlor a délaissé la réussite bourgeoise, les sentiers d’une gloire toute tracée par la tradition familiale. Il préfère l’ivresse de la vitesse, l’envol vers des exploits aériens comme autant de défis à la pesanteur des conventions autoritaires. Play-boy et combattant de la première heure, refusant l’ascension politique, il s’éteint au champ d’honneur. Il renaît dans un spectacle qui est voyage rocambolesque à travers le temps.

Vendredi 22 avril, 20h

- Théâtre des Sables

Concert Le chœur Résonances et les Voix de Bourbon : La fille de Madame Angot

Qui est donc Madame Angot ? Un personnage de fiction né sur les scènes française de la Révolution et utilisé dans de multiples pièces de théâtre de l’époque. Madame Angot offre le portrait de la fille du peuple parvenue, qui a su tirer parti des bouleversements socio politiques de son temps. L’opéra-comique met en scène l’enfant de Madame Angot, la dénommée Clairette, fille des Halles.

Vendredi 22 avril, 20h

Samedi 23 avril, 20h

- Le Bisik

DJ Set Aurélie Zémire + Vi Russe

Le Bisik vous propose un nouvel hors-série Électropicales avec Aurélie Zémire et Vi Russe ! Un plateau 100% féminin pour une soirée hautement addictive et totalement virale ! Aurélie, propose dans ses sets, une combinaison rare de rythmes afro et d'électronique sombre, de heavy body music et de psychédélisme envoûtant.

Vendredi 22 avril, 20h30

- Le Zinc

Concert rockabilly Mothra Slapping Orchestra

Une guitare tranchante, une contrebasse qui claque et une batterie qui galope. Et bien sûr la voix ! Une indication sur l'éventail de styles déployé ici.

Vendredi 22 avril, 20h

- Le Toit

Concert rock électro Raj and The Queen

Raj and the Queen est un groupe de rock électronique de La Réunion. Son nom provient d’un hommage aux communautés gitanes du Rajasthan menant une vie nomade sur Terre. Les inspirations poétiques et musicales sont issues d’expériences, de voyages, de ressentis, associés à des légendes et utopies. Chantées et illustrées graphiquement, les créations du groupe emmènent les auditeurs dans un univers imaginaire parsemé de rencontres et d'inattendu.

Vendredi 22 avril, 20h30

Concert musique nomade Kombo

Formé autour de Mélanie Bourire aux chant et percussions avec Lise Van Dooren aux claviers et Frank Paco à la batterie, Kombo est un voyage où les harmonies comme les rythmiques sont exigeantes. Ce concert célèbrera le dernier concert du trio avec le merveilleux Sébastien Minodier magicien du son et expert en humanité !

Samedi 23 avril, 20h30

- Galerie Very Yes

Exposition Ça ira mieux demain

La finesse et la délicatesse du trait de Mlle Terite qui font penser à de la dentelle qu’elle aurait ciselée pendant de longues heures, contrastant avec la spontanéité du trait de Monsta qui, sous son apparente brutalité, cache une sensibilité et une véritable poésie. Deux univers graphiques qui s’opposent, mais qui, pourtant, s’accordent à merveille.

Samedi 23 avril, 15h

- Téat Plein Air

Concert hommage à Johnny Hallyday

Johnny Hallyday fut sans conteste la plus grande star de la chanson française des 60 dernières années. Depuis sa disparition de multiples hommages lui ont été rendus en métropole comme à l'étranger, il était temps de le faire à La Réunion ! C'est l'objectif que se sont fixé ces 12 musiciens de grand talent vivant tous à la Réunion. Pour la grande majorité professionnels et tous reconnus, certains ont un parcours prestigieux.

Samedi 23 avril, 20h

- Théâtre Luc Donat

Théâtre Cie Yannick Jaulin / Ma langue maternelle va mourir

Nommé pour le meilleur seul en scène aux Molières 2020, Ma langue maternelle va mourir… n’en est pas vraiment un. Conte en(r/g)agé, conférence dansée, concert parlé, chronique sociale, ce drôle d’objet scénique est un peu tout cela à la fois. Yannick Jaulin y défend bec et ongles son "parlanjhe", patois vendéen voué à la disparition, et il propose une réflexion apaisée et profonde sur la domination linguistique, en évitant habilement l’écueil du régionalisme. Accompagné par Alain Larribet, barde béarnais multi-instrumentiste (harmonium, sitar, duduk), il nous raconte la fabuleuse histoire des idiomes et l’importance de résister à l’uniformisation.

Samedi 23 avril, 20h

- Théâtre sous les arbres

Concert Birds on Wire

Rosemary Standley, la chanteuse du groupe Moriarty, à la voix reconnaissable entre toutes et Dom La Nena, chanteuse et violoncelliste d’une élégance folle, s’aventurent en duo à réinventer une sélection totalement éclectique de reprises, de Pink Floyd à Bob Dylan, de Gilberto Gil à Cat Stevens ou Jacques Brel.

Samedi 23 avril, 20h30

- Le Kabardock

Concert Tukatukas

Depuis 2008, les Tukas font tonner leur punk-rock ultra énergique aux quatre coins de l’île, quand ce n’est pas aux antipodes, comme en témoignent leurs tournées qui les a menés jusqu’au Québec. Grâce à eux, les punks-rockeurs du monde entier savent désormais où situer notre caillou sur la mappemonde.

Samedi 23 avril, 20h30

- La Cité des Arts

Concert Dimanche à la Cité avec Lady la Fée, The Sorry Dead, Saphire Starlight et Cover Avenue

Dimanche 24 avril, 14h

- La Cité du volcan

Théâtre jeune public Pinocchio XXI

Drôle, poétique et philosophe, cette libre adaptation de l’œuvre de Collodi profondément ancrée dans le monde d’aujourd’hui apporte une réflexion sur ce qui constitue notre véritable humanité. Langage de rue, addiction aux jeux vidéo, interrogations subtiles sur le genre offrent un coup de jeune rafraîchissant à cette histoire. Accompagnés du chanteur et musicien Gilles Lauret, les trois comédiens nous font vivre le périple passionnant de la célèbre marionnette.

Dimanche 24 avril, 15h

- Rondavelle Tiroule

Concert Héritaz Maloya

Le groupe Héritaz Maloya originaire de Saint-Louis est composé essentiellement de très jeunes musiciens. Pour la plupart, ils sont depuis tout petit dans le maloya. A travers leur voie et instrument traditionnel, ils rendent hommage aux anciens qui leur ont transmis ce "don musical".

Dimanche 24 avril, 19h30

• La semaine prochaine

- Lespas

Théâtre jeune public Cie du Kaïros - David Lescot : J'ai trop d'amis

Mardi 26 avril, 19h

J’ai trop d’amis évoque avec beaucoup de tendresse ce qui se joue de complexe lors de ces années de collège. C’est une pièce drôle dans la lignée de la précédente J’ai trop peur. D’avoir trop d’amis peut parfois créer des situations où l’on se sent plus dans l’embarras qu’autre chose.

Mardi 26 avril, 19h

Théâtre jeune public Pinocchio XXI

Drôle, poétique et philosophe, cette libre adaptation de l’œuvre de Collodi profondément ancrée dans le monde d’aujourd’hui apporte une réflexion sur ce qui constitue notre véritable humanité. Langage de rue, addiction aux jeux vidéo, interrogations subtiles sur le genre offrent un coup de jeune rafraîchissant à cette histoire. Accompagnés du chanteur et musicien Gilles Lauret, les trois comédiens nous font vivre le périple passionnant de la célèbre marionnette.

Jeudi 28 avril, 19h

Vendredi 29 avril, 20h

- Téat Champ Fleuri

Théâtre jeune public Cie du Kaïros - David Lescot : J'ai trop d'amis

Mercredi 27 avril, 19h

J’ai trop d’amis évoque avec beaucoup de tendresse ce qui se joue de complexe lors de ces années de collège. C’est une pièce drôle dans la lignée de la précédente J’ai trop peur. D’avoir trop d’amis peut parfois créer des situations où l’on se sent plus dans l’embarras qu’autre chose.

Mercredi 27 avril, 19h

- Théâtre Vladimir Canter

Théâtre Cie les passionnés du rêve / Danlor, l’insolent Roland Garros

Destiné à suivre les pas de son père avocat, Danlor, séduit par ces machines fascinantes, préfère se lancer et jouer sa vie en relevant ces nouveaux défis. Au départ, c’est une aventure entre copains : rouler plus vite, voler plus loin, monter plus haut. Puis la rage de dépasser les limites s’empare de lui - il veut être le meilleur. Tout lui réussit. Il devient même la coqueluche de Paris et son rêve prend forme : son nom s’inscrira dans l’histoire des hommes, parmi ceux qui ont bravé l’impossible. Danlor, arriviste et charmeur, n’a peur de rien.

Mercredi 27 avril, 20h

- Le Toit

Théâtre concert d’improvisation /Dernié Konsèr #7

A la manière d’un concert hommage pour les plus grands fans, Dernié Konsèr fait la part belle à la musique improvisée. Un groupe qui n’a jamais existé mais dont le public est fan, c’est l’expérience que propose ce spectacle. Les musicien.nes restent les mêmes mais les chanteur.euse changent à chaque fois.

Mercredi 27 avril, 20h

- Yourtes en scène

Festival du film militant & théâtre

Projection du film Rosmerta de Karine Music suivie de " 50 ", pièce mise en scène par Kamel Zouaoui avec Sirili Traoré et Mohammed Koné

Vendredi 29 avril, 18h30

- Restaurant Les 3 Letchis

Concert Killing Bonobos

Cover band de " Killing Joke ", les Bonobos ont réussi le challenge difficile de moderniser les chansons tout en respectant l’esprit originel. Nos 5 amis à qui il ne faut pas conter musette savent indéniablement chahuter la foule dans le rock et la sueur. Parallèlement, vous pourrez admirer l’expo de l'artiste de Street Art 1dï1 !

Vendredi 29 avril, 19h

- La Cerise

Concert M’Godro rock blues Ziad Darouèche

Ziad Darouèche est un jeune auteur – compositeur originaire des Comores où dès son plus jeune âge il débute la guitare et pratique la musique. C’est essentiellement pendant sa période estudiantine à Madagascar qu’il a développé son style basé sur la musique traditionnelle, le M’Godro, le blues et le rock.

Vendredi 29 avril, 20h

- Auditorium Pierre Roselli - Musée Stella Matutina

Concert Chœur académique de La Réunion

Spectacle chanté, joué et dansé. Argument : Le chœur académique est en répétition pour son spectacle de comédies musicales. Chanteurs, musiciens, techniciens, régisseur, chorégraphe, tout et tous sont prêts et attendent le metteur en scène. Mais celui-ci a un problème … et cela ne fait que commencer ! Rien ne va se passer comme prévu. Mais " the Show must go on! "

Vendredi 29 avril, 20h

- La Cité des arts

Danse Cie Escalade / Impansable

Inspirée librement de l’affaire Jacqueline Sauvage, la pièce nous projette lors de son premier jour d’incarcération lorsqu’elle réalise que rien ne sera plus comme avant, elle a utilisé la violence pour mettre fin à son calvaire. Elle a tué son mari de 3 balles dans le dos après 47 ans de violences conjugales. Comment se reconstruire après ce geste face à une société très accusatrice ? Au-delà de cette affaire qui a fait couler beaucoup d’encre, il s’agit ici d’aborder le thème de la violence ou plus exactement des violences (conjugales, faites aux femmes, intrafamiliales, sexuelles...)

Vendredi 29 avril, 20h

- Salle Gramoune Lélé

Cirque Autre Ligne / Alors Carcasse

Sur un texte de Mariette Navaro, trois artistes mettent en symbiose leurs arts respectifs : cirque, théâtre et musique.

Vendredi 29 avril, 20h

- Téat Plein Air

Concert / Carte blanche : Pat’Jaune

Laisser carte blanche aux Pat’Jaune, c’est convoquer sur scène toute la verve et la musicalité d’une armée en bretelles, maniant banjos véloces et accordéons rieurs pour faire danser une ribambelle de ségas, de valses, de quadrilles et d’histoires amusantes.

Vendredi 29 avril, 20h

- Salle Georges Brassens

Théâtre Daniel Léocadie / Ki Sa Mi Lé

L’histoire, non autobiographique, est celle d’un jeune homme à qui on a interdit de parler sa langue maternelle, et qu’on a déraciné à l’âge de sept ans. Persuadé qu’on lui a menti sur son passé, il veut des réponses et surtout la vérité. Vingt ans après avoir quitté sa terre natale, il part à la recherche de son histoire, de son identité, double mais singulière.

Vendredi 29 avril, 20h

- Théâtre des sables

Concert Le chœur Résonances et les Voix de Bourbon : La fille de Madame Angot

Vendredi 29 avril, 20h

Qui est donc Madame Angot ? Un personnage de fiction né sur les scènes française de la Révolution et utilisé dans de multiples pièces de théâtre de l’époque. Madame Angot offre le portrait de la fille du peuple parvenue, qui a su tirer parti des bouleversements socio politiques de son temps. L’opéra-comique met en scène l’enfant de Madame Angot, la dénommée Clairette, fille des Halles.

Vendredi 29 avril, 20h

- Théâtre Luc Donat

Danse Cie Morphose / Souffle

Ultime volet d’un triptyque démarré en 2019, Souffle représente l’aboutissement des recherches de la chorégraphe Soraya Thomas autour de la révolte et de l’intime. Épaulée par le scénographe Frédéric Dussoulier, elle conçoit un espace de jeux où légèreté et transparence sont les axes majeurs, des concepts déjà au cœur de l’ovni dansé Head Rush. Six danseurs-manipulateurs évoluent dans cet univers utopique, incarnent les liens du clan, le soutien et la protection que ce dernier peut apporter face à l’effondrement de nos sociétés. Onirique et poignant.

Vendredi 29 avril, 20h

- Le Séchoir

Théâtre Cie Lolita Monga / 3 femmes et la pluie

" J’ai toujours été effrontée, gamine je cherchais les copains de mon père. Des cultivateurs. Dans l’élevage des porcs. C’était plus fort que moi. A cause de l’ennui qui est trop fort à supporter quand on est une fille de la campagne. Qu’est-ce que je pouvais m’ennuyer, vous pouvez pas savoir. Mon père me flanquait des raclées à crever un cheval mais je pouvais pas m’empêcher. " Voilà comment commence le 1er des 3 textes qui composent la matière vivante de ce spectacle. 3 textes pour 3 âges de la femme. Fugue de Rémi De Vos, Morceaux choisis de Carole Fréchette (non ce ne sont pas des extraits, mais l’histoire d’une femme qui décide de mettre aux enchères son corps via internet), et La pluie de Daniel Keene.

Vendredi 29 avril, 20h

- Centre culturel Lucet Langenier

Théâtre jeune public Cie du Kaïros - David Lescot : J'ai trop d'amis

Vendredi 29 avril, 19h

J’ai trop d’amis évoque avec beaucoup de tendresse ce qui se joue de complexe lors de ces années de collège. C’est une pièce drôle dans la lignée de la précédente J’ai trop peur. D’avoir trop d’amis peut parfois créer des situations où l’on se sent plus dans l’embarras qu’autre chose.

Vendredi 29 avril, 19h

- Le Bisik

Concert Emmanuelle Ivara

Pour la jeune chanteuse réunionnaise, la musique est une histoire de famille qu’elle partage avec une immense générosité avec son public. Dès sa plus tendre enfance Emmanuelle est en effet bercée par la musique, à travers le groupe Manyan dont le papa Dany est musicien/manager, la maman Chantal et l’oncle Alain Sensé sont respectivement chanteuse-et chanteur lead.

Vendredi 29 avril, 20h

- Le Kabardock

Concert Zanmari Baré

Son dernier album " Sizi " en hommage à sa mère, voit l’arrivée de nouveaux instruments, inattendus dans le champ du maloya, comme le piano, le ukulélé, le violoncelle, la guitare. C’est aussi sur les thèmes abordés, la façon de les traiter et de les dire, que Zanmari pose son empreinte à nulle autre pareille. Mélanie Badal, Gwendoline Absalon et Emy Potonié seront à ses côtés sur la scène du Kabardock pour ce qui tient autant d'un voyage que d'un concert.

Vendredi 29 avril, 20h

- Le Kerveguen

Concert groove soul rock : Étienne Mbappé & Didyé Kergrin

Avec un timbre riche et chantant et un don infaillible pour la mélodie, le bassiste Etienne Mbappé confère aux contextes musicaux les plus exigeants une grâce, une chaleur et une humanité qui transcendent les frontières, les genres et les langues. Entre Soul, Rock, Reggae et Maloya, Didyé Kérgrin a choisi de développer une "musique du métissage". Son premier album "Somin la Vi", trace un sillon original dans le paysage musical réunionnais.

Vendredi 29 avril, 20h

