Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 13 heures

Pour Matante Rosina c'est une belle journée ensoleillée qui commence dans l'ouest ce vendredi 22 avril 2022. En revanche, elle prévoit des nuages et de la pluie sur l'est et le sud-est. Dans l'après-midi, le temps se gâte même sur le littoral ouest où quelques pluies devraient s'échapper des nuages. Niveau température, vous pensiez que l'hiver était rentré ? détrompez-vous, il va encore faire chaud aujourd'hui et heureusement que le vent souffle un peu. (Photo rb/Imaz Press)

Pour Matante Rosina c'est une belle journée ensoleillée qui commence dans l'ouest ce vendredi 22 avril 2022. En revanche, elle prévoit des nuages et de la pluie sur l'est et le sud-est. Dans l'après-midi, le temps se gâte même sur le littoral ouest où quelques pluies devraient s'échapper des nuages. Niveau température, vous pensiez que l'hiver était rentré ? détrompez-vous, il va encore faire chaud aujourd'hui et heureusement que le vent souffle un peu. (Photo rb/Imaz Press)