* Lundi 18 avril - Vous avez mangé trop de gigot et de chocolat... eh bien digérez maintenant

* Mardi 19 avril - Emmanuel Macron contre Marine Le Pen : le décryptage des programmes

* Mercredi 20 avril - Débat télé décisif entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen

* Jeudi 21 avril - Un bras de fer Macron - Le Pen dense et musclé sur fond de désaccords

* Vendredi 22 avril - Deuxième tour de la présidentielle : voter (ou pas) en son âme et conscience

Ce lundi 18 avril 2022, lundi de Pâques, est jour férié. Un jour qui n'a pas de signification particulière, si ce n'est de permettre aux croyants de se reposer après le week-end pascal. Et quel week-end... des jours à déguster de bons petits plats et surtout de délicieux chocolats. Et nous ne sommes pas les derniers à en manger, croyez-nous ! Il faut maintenant bien digérer. Comment ? On vous dit tout

A quelques jours du second tour de la présidentielle, les deux candidats que sont Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affrontent sur de nombreux thèmes. Proches sur certains sujets comme la santé, ils sont radicalement opposés sur l'écologie, les retraites ou le contrôle de l'immigration. Tour d'horizon des programmes.

C'est ce mercredi 20 avril 2022 à 23 heures (Heure de La Réunion) que se déroulera le traditionnel débat d'entre deux tours des présidentielles. Il opposera les deux candidats qualifiés, Emmanuel Macron (27,84%) et Marine Le Pen (23,15%). Une réédition de 2017 mais cette fois dans un contexte de très forte incertitude quant aux résultats du second tour, prévu le 24 avril prochain. Les deux candidats auront environ deux heures pour convaincre les Français avec pour chacun des objectifs différents. Du côté d'Emmanuel Macron, il s'agira de séduire l'électorat de gauche tout en mettant en exergue les points du programme du Rassemblement National qui mettent au coeur du débat ce "choix de civilisation "" qu'il défend. Du côté de Marine Le Pen, il s'agira de faire oublier le fiasco de 2017, se donner une stature de présidentiable tout en poursuivant sa stratégie de rénovation de l'image de son parti.

C’est ce mercredi 20 avril 2022 que s’est déroulé le traditionnel débat d’entre deux-tours de l'élection présidentielle opposant les deux finalistes, Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui s’affronteront au second tour prévu ce dimanche 24 avril. Contrairement à 2017 où le président de la République sortant avait survolé le débat, Marine Le Pen a été davantage pugnace, offrant un véritable bras de fer à Emmanuel Macron durant les 2h45 de l’émission, sans pour autant réussir à affirmer totalement sa stature présidentiable. Face à un Emmanuel Macron précis dans son bilan, ses chiffres et ses propositions, Marine Le Pen a en effet été plus floue, plus confuse. Le premier semble avoir atteint son objectif, celui d’assoir sa stature de président tout en mettant en exergue les désaccords entre son programme et celui de la candidate du Rassemblement National, dans un contexte où l’électorat affirme régulièrement que les deux programmes se valent.

Les Français se rendront aux urnes ce dimanche 24 avril 2022 dans le cadre du second tour de l'élection présidentielle. Ils devront choisir qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen présidera le pays pour les cinq années à venir. Deux oppositions de styles, d'idées et de fondamentaux. Cela avec en filigrane une très claire banalisation de l'extrême droite désormais soutenue sans complexe par bon nombre de Français et même de Réunionnais, sur cette terre de vivre ensemble par excellence. Le 24 avril, un choix sera donc fait. Quel qu'il soit, chacun devra assumer son acte, celui de voter ou de ne pas voter, celui aussi de choisir un camp ou l'autre.

