BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 23 avril 2022 :



- Une aide à la continuité territoriale tous les trois ans : galère pour les parents séparés

- Moscou prêt à une trêve sur le site d'Azovstal de Marioupol

- Indigestion, programmes, débat, bras de fer, présidentielle

- En Libye, les troglodytes de Ghariane veulent sortir de l'ombre

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Éclaircies après la pluie

Une aide à la continuité territoriale tous les trois ans : galère pour les parents séparés

Pouvoir voyager en famille, prendre l'avion... C'est le rêve de nombreux Réunionnais, rendu possible par le dispositif de la continuité territoriale. Cependant, pour certains couples séparés, choisir qui de la mère ou du père pourra bénéficier du dispositif de la continuité territoriale pour ses enfants s'avère être un véritable casse-tête.

Moscou prêt à une trêve sur le site d'Azovstal de Marioupol

58ème jour de guerre en Ukraine. Alors que la Russie vise le contrôle du Donbass et le sud du pays, le port stratégique de Marioupol résiste encore aux forces russes. Selon Kiev, les combattants ukrainiens continuent de défendre avec ferveur le complexe métallurgique Azovstal. Cependant, l'armée russe a déclaré être prête à observer "à tout moment" une trêve "sur tout ou une partie " du site industriel". Suivez notre direct.

Rétro : Indigestion, programmes, débat, bras de fer, présidentielle

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 18 avril au vendredi 22 avril 2022 sur Imaz Press :

* Lundi 18 avril - Vous avez mangé trop de gigot et de chocolat... eh bien digérez maintenant

* Mardi 19 avril - Emmanuel Macron contre Marine Le Pen : le décryptage des programmes

* Mercredi 20 avril - Débat télé décisif entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen

* Jeudi 21 avril - Un bras de fer Macron - Le Pen dense et musclé sur fond de désaccords

* Vendredi 22 avril - Deuxième tour de la présidentielle : voter (ou pas) en son âme et conscience

En Libye, les troglodytes de Ghariane veulent sortir de l'ombre

A Ghariane, ville perchée dans les montagnes du nord-ouest de la Libye, quelques dizaines de maisons troglodytes ont résisté au temps et à la modernité. Leurs propriétaires rêvent aujourd'hui d'en faire une attraction touristique. Creusées dans la roche avec des outils rudimentaires, ces demeures centenaires se fondent dans les flancs rocailleux du Jabal Nefoussa, et au-delà des frontières - autrefois inexistantes - avec la Tunisie.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Éclaircies après la pluie

Après les pluies de la nuit dernière, le ciel se dégage au fil des heures pour ce samedi 23 avril 2022. Matante Rosina en profite pour arracher les mauvaises herbes dans sa cour. Dans l'après-midi, les nuages débordent sur la côte ouest. Les hauts se couvrent et quelques averses sont attendues.