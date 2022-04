Retrouvez ici toutes les modifications sur la route, en fonction des chantiers et travaux prévus dans les jours à venir. Les usagers peuvent écouter le répondeur INFO ROUTE sur le 0262 97 27 27. Le CRGT vous souhaite bonne route et bon week-end. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Chantiers en cours :

RN2 - St Benoit - Travaux de pose de filet

Sur la RN2 à St Benoit ravine des Orangers, travaux de pose de filet jusqu'au vendredi 29 avril. Circulation alternée de 08h30 à 15h30.

RN2 - St Joseph - Travaux d'aménagement de cheminement piéton et cycle

Sur la RN2 à St Joseph Vincendo, travaux d'aménagement de cheminement piéton et cycle jusqu'à fin août de 8h30 à 16h30 avec alternat.

RD26 - St Pierre/Route de l'Entre Deux - Travaux de fouille pour raccordement poste P9185

Sur la RD26 à St Pierre/Route de l'Entre Deux, travaux de fouille pour raccordement poste P9185 jusqu'au 25 mai. Circulation alternée de 8h à 16h.

RD3 - Les Avirons/Route du Tévelave - Interventions pour des essais de pression sur réseau AEP

RD3 Les Avirons/Route du Tévelave, interventions pour essais de pression sur réseau AEP jusqu'au vendredi 29 avril. Circulation alternée de 7h à 16h.

• Chantiers à venir :

RN1 - Etang Salé - Travaux de réparations de glissières

Sur la RN1 à L'Etang Salé secteur Le Gouffre, travaux de réparation de glissières la nuit du mercredi 27 avril. Voies de gauche neutralisées de 20h à 5h dans les deux sens.

RN1 - St Leu - Travaux de réparation de glissières

Sur la RN1 à St Leu Colimaçons, travaux de réparation de glissières la nuit du lundi 25 avril. Voies de gauche neutralisées dans les deux sens de 20h à 5h.

RN2 - Ste Marie - Travaux de marquage

Sur la RN2 à Ste Marie entre Rivière des Pluies et Ravine des Chèvres, travaux de marquage les nuits du lundi 25 au jeudi 28 avril inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h dans le sens Nord/Est.

RN2 - St Denis/St Benoit - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2 entre Le Chaudron à St Denis et Bourbier à St Benoit, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 25 au jeudi 28 avril inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN2 - St Joseph - Travaux d'extension de réseau d'assainissement

Sur la RN2 à St Joseph Rue Raphael Babet (portion comprise entre Allée des Grègues et Rue Léon Dehaulmes, travaux d'extension de réseau d'assainissement du lundi 25 avril au vendredi 30 novembre. Alternat de 7h30 à 16h30.

RN2 - St Benoit/St André - Travaux de fauchage en TPC

Sur la RN2 entre Bourbier à St Benoit et La Balance à St André, travaux de fauchage en terre-plein central le mardi 26 avril. Voie de gauche neutralisée de 8h à 15h dans le sens Est/Nord puis en sens inverse.

RN3 - St Pierre - Travaux de levée topographique

Sur la RN3 à St Pierre entre Ravine Blanche et Banks, travaux de levée topographique les nuits des mardi 26 et mercredi 27 avril. Voie neutralisée de 20h à 5h en fonction des besoins du chantier.

RN3 - St Pierre/Le Tampon - Travaux de fauchage en TPC

Sur la RN3 entre Ravine Blanche à St Pierre et les Azalées au Tampon, travaux de fauchage en terre-plein central les nuits du lundi 25 au mercredi 27 avril inclus. Voies de gauche neutralisées dans les deux sens de 20h à 5h.



RN3 - Le Tampon/St Pierre - Travaux d'élagage en rive

Sur la RN3 entre les Azalées au Tampon et Banks à St Pierre, travaux d'élagage en rive les nuits des mercredi 27 et jeudi 28 avril. Voie neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

• Evénements (hors chantiers) :

RN1/RN2 - St Denis - Barachois rouvert suite élections présidentielles

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, pour permettre le bon déroulement des élections présidentielles, le Barachois restera ouvert le dimanche 24 avril.