Thierry Robert, ancien député et maire de Saint-Leu, annonce ce samedi 23 avril 2022 être candidat pour la 7ème circonscriptions lors des élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin prochain. Celle-ci regroupe différents canton, celui des Avirons, de l'Etang-Salé, Saint-Leu 1 et 2, Saint-Louis 1, Saint-Paul 4 et 5 et celui de Trois Bassins. Condamné en 2018 pour manquement à ses obligations fiscales, sa période d'inéligibilité de trois ans a pris fin en 2021, ce dernier peut donc de nouveau se présenter, après avoir été député de 2012 à 2018 (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

