- La Russie affirme être prête à une trêve sur le site d’Azovstal de Marioupol -

Volodymyr Zelensky l’assure, la bataille est toujours en cours. « Ils ne peuvent que retarder l’inévitable – le moment où les envahisseurs devront quitter notre territoire, en particulier Marioupol, une ville qui continue de résister à la Russie, malgré tout ce que disent les occupants », a-t-il dit.

De son côté, la Russie vise le contrôle, total du sud de l’Ukraine et la région orientale du Donbass "Cela permettra d'assurer un couloir terrestre vers la Crimée, ainsi que de peser sur des infrastructures vitales de l'économie ukrainienne, les ports de la Mer Noire à travers lesquels se font les livraisons de produits agricoles, métallurgiques", a indiqué un haut responsable militaire russe.

L’armée russe a déclaré, vendredi, être prête à observer "à tout moment" une trêve « sur tout ou une partie » du site industriel d’Azovstal, dernier bastion des forces ukrainiennes de Marioupol, pour permettre l’évacuation de civils et la reddition de combattants. "Le point de départ de cette pause humanitaire sera la levée par les formations armées ukrainiennes de drapeaux blancs sur tout ou une partie d’Azovstal", a précisé le ministère de la défense russe dans un communiqué, assurant que les civils qui sortiraient auront le choix de rejoindre ensuite des territoires sous contrôle ukrainien ou russe.

Les négociations visant à trouver une solution au conflit n’ont donné lieu à aucune avancée apparente, a déclaré vendredi le chef de la diplomatie russe. "Elles patinent, car une proposition que nous avons remise aux négociateurs ukrainiens il y a cinq jours, et qui a été formulée en prenant en compte leurs commentaires, reste sans réponse", a déclaré M. Lavrov. Le chef de la délégation russe, Vladimir Medinski, a par ailleurs rapporté qu’une nouvelle session de discussions s’était déroulée vendredi.

- L’UE demande à Vladimir Poutine des corridors humanitaires pour la Pâque orthodoxe -

Le président du Conseil européen, Charles Michel, qui représente les Etats membres de l’UE, a demandé vendredi au président russe, Vladimir Poutine, lors d’un entretien téléphonique, de garantir des corridors humanitaires à Marioupol à l’occasion de la Pâque orthodoxe.

Aucun couloir d'évacuation de civils n'a pu être organisé vendredi en Ukraine, a déclaré une responsable du gouvernement ukrainien, jugeant la situation "dangereuse" sur les routes. "En raison du danger menaçant nos itinéraires, il n'y aura pas de couloirs humanitaires aujourd’hui", a déclaré la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk sur Telegram. "Je m’adresse à tous ceux qui attendent pour être évacués: patientez, s’il vous plaît, tenez bon!", a-t-elle exhorté.

- L'Ukraine demande une aide économique -

Zelensky a indiqué que l'Ukraine avait besoin de 7 milliards de dollars mensuels pour compenser ses pertes économiques et que le pays aura besoin de centaines de milliards de dollars pour la reconstruction.

Si jusqu'ici, la France était restée plutôt discrète sur le type d'armes livrées à Kiev, Emmanuel Macron a détaillé l'arsenal fournit aux forces ukrainiennes depuis le début de l'invasion russe. Et il s'agirait d'armement lourd. Dans un entretien au journal Ouest-France ce vendredi, le président de la République a assuré que des missiles antichars Milan ainsi que des canons Caesar: "Nous livrons (...) des équipements conséquents, des Milan aux Caesar en passant par plusieurs types d'armements. Je pense qu'il faut continuer sur ce chemin. Avec toujours une ligne rouge qui est de ne pas entrer dans la cobelligérance".

Le Royaume-Uni envisage de livrer des chars à la Pologne « pour l’aider à envoyer certains de ses T-72 à l’Ukraine », a déclaré vendredi le premier ministre Boris Johnson lors d’une conférence de presse à New Delhi.



- Crimes de guerre : une cinquantaine de signalements reçus par la police britannique -

L'ONU a accusé vendredi l'armée russe d'actions "pouvant relever des crimes de guerre" en Ukraine depuis l'invasion du 24 février. "Les forces armées russes ont bombardé et pilonné de manière indiscriminée des zones peuplées, tuant des civils et détruisant des hôpitaux, des écoles et d'autres infrastructures civiles, autant d'actions pouvant relever des crimes de guerre", a déclaré Ravina Shamdasani, lors d'un briefing régulier de l'ONU à Genève.

La police britannique a reçu une cinquantaine de signalements de possibles crimes de guerre en Ukraine dans le cadre d’un appel à témoins lancé pour alimenter l’enquête de la Cour pénale internationale (CPI). « La majorité de ces signalements, reçus de la part de gens à travers tout le Royaume-Uni, concernent des incidents survenus en Ukraine » dans le cadre du conflit ayant commencé en février, « et spécifiquement ce qui semble être des attaques contre la population civile », a fait savoir la Metropolitan Police de Londres dans un communiqué.

- Il y a une « possibilité réaliste » que la guerre dure jusqu’à la fin de 2023, selon Boris Johnson -

Le premier ministre britannique, Boris Johnson, a jugé probable vendredi que la guerre en Ukraine dure jusqu’à la fin de l’année 2023 en raison de la détermination de la Russie à poursuivre son offensive "épouvantable".

Interrogé lors d’une conférence de presse à New Delhi sur un tel calendrier évoqué par des sources occidentales et le possible scénario d’une victoire russe, le dirigeant conservateur a répondu : "C’est une possibilité réaliste, oui, bien sûr." Le président de la Fédération de Russie, "[Vladimir]Poutine, a une énorme armée, (…) il a fait une erreur catastrophique et la seule option qu’il a maintenant, c’est de continuer à essayer d’utiliser son approche épouvantable, basée sur l’artillerie, pour essayer d’écraser les Ukrainiens", a-t-il ajouté au terme d’une visite de deux jours en Inde visant à renforcer la coopération entre l’Etat indien et le Royaume-Uni.

- L’Allemagne et le Pays-Bas souhaitent sortir de l’énergie russe d’ici la fin de l’année -

Sous pression depuis des jours à cause de son soutien jugé trop hésitant à l’Ukraine, Berlin a réaffirmé son ambition de mettre fin, à court terme, à sa dépendance énergétique aux hydrocarbures russes. En visite à Riga, mercredi 20 avril, pour rencontrer des homologues des Etats baltes, la ministre des affaires étrangères, Annalena Baerbock, a promis que, d’ici à la fin de l’année, l’Allemagne « en aurait fini avec le pétrole russe ».



Dans le sillage de l’Allemagne, le gouvernement néerlandais a annoncé son ambition de sortir de la dépendance au pétrole, gaz et charbon russes d’ici la fin de l’année, en misant sur l’économie d’énergie, l’énergie durable et l’augmentation des importations en provenance d’autres pays. "Ce que nous voudrions, en fait, c’est que les Pays-Bas soient indépendants du gaz et du pétrole russes avant la fin de l’année", a déclaré le premier ministre, Mark Rutte, lors de sa conférence de presse hebdomadaire, à La Haye.