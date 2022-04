BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 24 avril 2022 :



- Les Français élisent leur président(e)

- Ukraine: poursuite des combats, les espoirs de trêve s'envolent

- Tests ADN pour les chiens, Anastasia, chatte expulsée et stylo quatre couleurs, diamants de cendres

- L'Inde mise sur la bouse de vache, une source d'énergie renouvelable prometteuse

- La pa Météo France i di, sé zot i di - N'oubliez pas votre palto si vous allez dans les Hauts

Les Français élisent leur président(e)

C’est ce dimanche 24 avril 2022 que les Réunionnais sont appelés aux urnes pour désigner le président de la République pour les 5 prochaines années. Un scrutin majeur dans un contexte de guerre en Ukraine, de crise Covid et de toutes les conséquences en termes économiques sociales. Dès 8 heures, les bureaux de vote ouvriront et ce, jusqu’à 19h, pour que les Réunionnais puissent départager les deux finalistes, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Suivez en direct et tout au long de la journée sur Imaz Press Réunion la tenue des opérations de vote puis le dépouillement avec les résultats nationaux et à la Réunion dès 22 heures.

Ukraine: poursuite des combats, les espoirs de trêve s'envolent

Les combats se poursuivent samedi en Ukraine, où les espoirs d'une trêve à l'occasion de la fête orthodoxe de Pâques restent lettre morte pour l'heure, et une nouvelle tentative d'évacuation de civils à Marioupol est annoncée. Alors que la guerre entrera dimanche dans son troisième mois, le nombre de réfugiés fuyant l'invasion russe approche des 5,2 millions, selon l'ONU. Plus de 7,7 millions de personnes ont quitté leur foyer mais se trouvent toujours en Ukraine. Nous sommes en direct

Tests ADN pour les chiens, Anastasia, chatte expulsée et stylo quatre couleurs, diamants de cendres

Au menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine, du lundi 18 au vendredi 22 avril 2022 : Aux Etats-Unis, les propriétaires de chiens qui souhaitent être fixés sur la race de leur animal, pratiquent des tests ADN. Restons dans le monde animal avec Anastasia, petite chatte en Croatie qui a été expulsé d'un palais. Les internautes prennent sa défense. La mode, un éternel recommencement : Le stylo quatre couleurs est (re)devenu la star des cours de recré aujourd'hui. Terminons par un diamant hors du commun puisqu'il est fabriqué à base de cendres funéraires

L'Inde mise sur la bouse de vache, une source d'énergie renouvelable prometteuse

Dans le nord de l'Inde, une centrale biomasse transforme fumier et bouse de vache en énergie, dans le cadre d'un projet pilote qui entend contribuer à réduire la pollution atmosphérique tout en bénéficiant aux fermiers de la région. Les foyers des communautés rurales en Inde utilisent depuis toujours comme combustibles les bouses et le fumier, qu'ils font sécher en galettes au soleil.

La pa Météo France i di, sé zot i di - N'oubliez pas votre palto si vous allez dans les Hauts



Si vous ne savez pas quoi faire ce dimanche 24 avril 2022, Matante Rosina vous conseille d'aller vous balader dans les hauts qui sont sous le soleil ce matin. Elle vous prévient de na pas oublier votre palto, les températures sont plus fraîches qu'hier vers les Plaines ou encore le volcan. Le vent souffle encore bien fort sur le nord et le sud de l'île.