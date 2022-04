Lors du week-end Klassik, fidèle à sa mission de démocratisation culturelle, la Cité des arts à Saint-Denis ouvre les portes du Fanal au piano classique de haute volée. Rendez-vous vendredi 6 mai 2022 à 20h avec Congyu Wang et le samedi 7 mai 2022 à 19h avec Jean-Marc Luisada. (Photo Max Tan / Lyodoh Kaneko)

Les 6 et 7 mai prochains, la Cité des Arts et l’Association des Jeunes Musiciens proposent au public de La Réunion un bijou d’excellence musicale : le "Week-end Klassik". À cette occasion, la scène du Fanal fera la part belle au piano classique en accueillant deux concertistes, le maître Jean-Marc Luisada et son ancien élève Congyu Wang.

Davantage connue comme un lieu de diffusion de musiques actuelles et locales, la Cité des Arts estime pourtant capital de rendre accessible au public réunionnais une programmation classique de haute qualité. La programmation de Congyu Wang et Jean-Marc Luisada est en alignement avec la vocation de démocratisation culturelle de la Cité des Arts.

Une volonté de démocratisation qu’on retrouve également à travers le projet Démos (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale), un programme pour favoriser l’accès à la musique classique des enfants issus de quartiers relevant de la politique de la ville ou de zones rurales grâce à la pratique instrumentale en orchestre. Ce programme est initié et coordonné sur le plan national par la Cité de la musique - Philharmonie de Paris, et la Cité des Arts en assure la coordination locale.

CONGYU WANG

- Date : Vendredi 6 mai 2022 à 20h

Soliste virtuose, récitaliste aguerri, spécialiste de la musique de chambre, Congyu Wang a commencé à pratiquer son instrument à l’âge de trois ans, et sa maîtrise est impressionnante. Le jeune pianiste singapourien a été à bonne école. Il a fait ses études à l’Ecole Normale Supérieure de

Musique de Paris Alfred Cortot, sous la houlette de pianistes de renom : Jean-Marc Luisada et Odile Catelin-Delangle. Puis, il a approfondi ses connaissances à la Schola Cantorum auprès de l’unique élève de Francis Poulenc, Gabriel Tachino.

A 18 ans, Congyu Wang participe à de nombreux concours internationaux de haut niveau, raflant les grands prix de Berlin, Paris et Bordeaux. En 2013, il est nommé “Young Steinway Artist”, un titre qui lui ouvre les portes du groupe exclusif des musiciens talentueux et prometteurs de la famille Steinway. Pianiste de charme et d’aisance, il est régulièrement invité à se produire à Paris et dans de nombreuses villes d’Europe mais aussi en Asie, où il est bien connu du milieu.

JEAN-MARC LUISADA

- Date : Samedi 7 mai 2022 à 19h



Jean-Marc Luisada mène depuis plus de trente ans une carrière de concertiste hors du commun. Cet officier des Arts et des Lettres est considéré comme l’un des plus grands interprètes de la musique de Frédéric Chopin dans le monde. On retrouve son interprétation de Chopin sur la bande-originale du film " Les Autres " d’Alejandro Amenabar avec Nicole Kidman.

Jean-Marc Luisada est un habitué des salles prestigieuses à travers le monde (Théâtre des Champs Elysées à Paris, Alice Tully Hall à New York, Wigmore Hall à Londres, Satory Hall à Tokyo...) ainsi que des festivals renommés en France, en Europe et aux Etats-Unis.

Parallèlement à cette activité de concertiste, Jean-Marc Luisada enseigne à l’Ecole Normale Supérieure de Musique de Paris Alfred Cortot. Son dernier album, sorti chez Sony à l’automne 2018, est consacré à Robert Schumann et a reçu des critiques élogieuses dans la presse spécialisée, en France et en Italie notamment.