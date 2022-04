L’Ukraine a proposé ce soir à la Russie un cycle « spécial » de négociations pour évoquer le sort des civils et soldats ukrainiens toujours prisonniers de la ville de Marioupol, dans le sud de l’Ukraine, a fait savoir un conseiller de la présidence à Kyiv. Ces pourparlers, a déclaré Oleksy Arestovitch dans une allocution vidéo, auraient pour objectif l’instauration immédiate d’un cessez-le-feu à Marioupol, avec l’ouverture de couloirs humanitaires pendant « plusieurs jours » et la libération des combattants ukrainiens piégés dans l’usine Azovstal.

- L’ONU appelle à une trêve "immédiate" à Marioupol -

Malgré les nombreux appels à une trêve pour le week-end pascal des chrétiens orthodoxes, les combats et les bombardements se sont poursuivis en Ukraine. Les Nations unies ont appelé dimanche à une trêve "immédiate" à Marioupol, afin de permettre l’évacuation de quelque 100 000 civils encore coincés dans ce port ukrainien presque entièrement contrôlé par l’armée russe, selon un communiqué d’Amin Awad, coordinateur de l’ONU pour la crise en Ukraine.

Les autorités ukrainiennes regrettent un nouvel échec dans la mise en place d’un couloir humanitaire à Marioupol. Les efforts déployés pour mettre en place un couloir humanitaire à Marioupol, dans le sud-est du pays, ont une nouvelle fois échoué, a déclaré la vice-première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk cet après-midi. Une autre tentative serait faite demain, a-t-elle ajouté auprès de Reuters. Cette évacuation n’inclura pas les civils actuellement réfugiés dans l’aciérie Azovstal, où les derniers défenseurs ukrainiens de la ville résistent encore, mais seulement ceux qui se trouvent dans le reste de la ville, occupée par les Russes.

- Négociations au point mort -

L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) s'est dite "extrêmement inquiète" suite à l'arrestation dans les territoires ukrainiens séparatistes pro-russes de membres de sa mission d'observation du cessez-le-feu de 2014, faisant suite au conflit qui avait éclaté entre ces régions et Kiev après l'annexion russe de la Crimée. L'OSCE avait évacué plusieurs centaines d'observateurs de dizaines de pays dès le début de l'invasion russe. Mais restaient sur place des employés ukrainiens, dont "un certain nombre sont détenus à Donetsk et Lougansk", a déploré l'OSCE dans un tweet, disant "utiliser tous les canaux disponibles pour faciliter leur libération".

Les négociations de paix restent au point mort, alors que les combats continuent à faire rage dans l'est et le sud de l'Ukraine. Selon l'état-major ukrainien, la ville de Kharkiv, deuxième ville du pays, reste "partiellement bloquée" par les forces russes qui continuent de bombarder.

Dans le bassin du Donbass (Est), formé des régions de Donetsk et de Lougansk, les troupes russes ont "intensifié leurs offensives" dans trois directions, selon l'état-major ukrainien: Severodonetsk, capitale de facto de la région de Lougansk sous contrôle ukrainien, Popasna, une cinquantaine de kilomètres plus au sud, et Kourakhikva, proche de Donetsk.

A Koroviy Iar, localité du nord du Donbass où les Russes ont pris position depuis samedi, des combats se déroulaient à l'entrée du village, a constaté l'AFP. Des chars et des blindés ukrainiens renforçaient la contre-offensive et couvraient une tentative d'évacuation de 30 civils.

Sur le front Sud, dans la zone entre les régions de Kherson, en grande partie sous contrôle russe, et de Mykolaïv, l'armée ukrainienne n'a pas fait part de changements notables. La veille, Kiev avait fait état d'une poussée des forces russes dans le Nord de la région de Zaporojjia, dont elles tiennent la partie Sud bordant la mer d'Azov.

- Guterres lundi à Ankara -

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres ira lundi en Turquie, un important médiateur dans le conflit en Ukraine, avant de se rendre à Moscou et à Kiev, a indiqué l'ONU dans un communiqué. Samedi, Volodymyr Zelensky a critiqué la décision de M. Guterres de se rendre d'abord à Moscou et ensuite seulement à Kiev, déclarant qu'il n'y avait "aucune justice et aucune logique dans cet ordre". Ankara tente actuellement d'organiser un sommet à Istanbul entre MM. Zelensky et Poutine, bien que les responsables turcs admettent que les perspectives de tels pourparlers restent actuellement faibles.

Des responsables américains sont également attendus en Ukraine, après deux mois de guerre. La venue à Kiev du secrétaire d'Etat Antony Blinken et du ministre de la Défense Lloyd Austin - dont le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé samedi qu'ils venaient discuter notamment des livraisons d'armes américaines à l'Ukraine - est la première de dirigeants américains depuis le début du conflit le 24 février. Elle intervient après celles de plusieurs dirigeants européens ces dernières semaines.

- Six morts à Lougansk, huit à Odessa -

Les troupes russes, qui se sont retirées fin mars de la région de Kiev et du Nord de l'Ukraine, concentrent désormais plutôt leurs attaques dans l'Est et le Sud du pays.

Dans la région de Lougansk (Est), six civils ont ainsi trouvé la mort samedi, victimes de frappes russes près du village de Guirské. Selon le président ukrainien, sept missiles ont aussi visé Odessa samedi, dont un "a touché un immeuble d'habitations" et "deux ont été abattus" par le système de défense antiaérienne ukrainienne. Au moins huit personnes ont été tuées.

- Aide militaire polonaise de 1,5 milliard d'euros -

La Pologne a fourni à l'Ukraine des armes d'une valeur de 1,6 milliard de dollars (1,5 milliard d'euros) pour l'aider face à l'invasion russe, a déclaré samedi le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki à l'issue d'une rencontre à Cracovie (Sud) avec son homologue ukrainien Denys Chmygal.

