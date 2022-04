Les débats sur la détention provisoire des deux mineurs complices de tentative d'assassinat après l'agression de Morgane V. à Saint-Pierre se sont tenus ce lundi matin 25 avril 2022. Ils sont maintenus en détention provisoire. Un troisième mineur, suspecté d'être l'auteur des coups portés à la victime, a lui déjà été placé en détention provisoire pour tentative d'assassinat (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour rappel, Morgane V., 14 ans, était activement recherchée par sa famille et ses amis durant le week-end pascal. Elle a été retrouvée le lundi 18 avril au soir, dans les hauts de Terre Sainte à Saint-Pierre, sérieusement blessée à la tête, avant d'être hospitalisée. La piste de l'agression a été rapidement retenue. Deux mineurs de 14 et 15 ans ont été placés en garde à vue dès lundi soir, et un troisième le mardi pour tentative de meurtre.

L'un des mineurs est mis en examen pour tentative d'assassinat et a été placé en détention provisoire. Les deux autres ont été mis en examen pour complicité de tentative d'assassinat.

