Mercredi 27 avril 2022 se tiendra le scrutin pour le renouvellement du conseil du Comité régional des pêches maritimes et des Élevages marins (CRPMEM) de La Réunion. La préfecture en détaille les modalités dans un communiqué que nous publions ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le CRPMEM a notamment pour missions de :



- représenter et promouvoir les activités de pêcheurs,



- participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la règlementation,



- réaliser des actions économiques et sociales en faveur de ses membres,



- participer aux politiques publiques de pêche durable,



- apporter un appui scientifique et technique à ses membres.



- Candidatures -



Le scrutin est divisé en quatre sous-scrutins pour élire les candidats dans les collèges et catégories suivantes :



- collège des équipages et salariés,



- collège des chefs d’entreprises – catégorie embarqués,



- collège des chefs d’entreprises – catégorie non embarqués,



- collège des chefs d’entreprises - catégorie pêche à pied.



Sept listes de candidats ont été déposées pour ces quatre sous-scrutins.



- Modalités de vote -



Les électeurs ont la possibilité de voter :



- Par correspondance, depuis le 7 avril 2022



Un kit électoral a été adressé aux électeurs à cet effet.



Les votes par correspondance devront arriver le mercredi 27 avril 2022 à la Direction de la Mer Sud Océan Indien (DMSOI) à 16h30 au plus tard. Heure de réception de l’envoi postal ou de la remise dans la boîte à lettres DMSOI.



- À l'urne



Le vote se déroulera à la DMSOI au 2 rue Berthollet, au Port, de 9h à 16h30.



Les électeurs souhaitant voter à l’urne sont invités à se munir d’une pièce d’identité et du matériel électoral reçu par courrier.



Seuls les électeurs référencés sur les listes électorales sont invités à se rendre au bureau de vote pour voter et assister, s’ils le souhaitent, aux opérations de dépouillement.



Les mandataires de liste ont également été invités à désigner avant le mardi 26 avril des représentants qui pourront assister à l’intégralité des opérations électorales.



- Résultats -



- Le dépouillement se tiendra le 27 avril 2022 à partir de 16h30, heure de clôture du scrutin.



- Les résultats seront proclamés le jeudi 28 avril 2022 et affichés à la DMSOI.



Retrouvez plus d’informations sur le site internet de la DMSOI.