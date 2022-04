Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Si la trajectoire de la forte tempête Jasmine, qui évolue actuellement dans le canal du Mozambique, reste incertaine, l'ouest de Madagascar pourrait bien être menacé. A partir de mardi, la trajectoire vers l'est amènerait Jasmine à un atterrissage sur le sud-ouest de Madagascar entre mardi soir et mercredi, à un stade de tempête tropicale modérée, d'après les dernières données de Météo France Les populations des régions de Tuléar et Morondava sont invitées à suivre de près l'évolution des prévisions (Photo Mtotec)

