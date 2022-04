BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 26 avril 2022 :



Ce dimanche 24 avril 2022, Emmanuel Macron a été réélu président de la République avec 58,5% des voix, contre 41,5% pour Marine Le Pen. Dans ses premiers mots, Emmanuel Macron a reconnu le fait que sa victoire est aussi le fruit d'un barrage à l'extrême droite. "Ce vote m'oblige pour les années à venir" a-t-il lancé en direction de ceux qui l'ont rallié pour lui apporter la victoire. Mais pas un mot pour les Outre-mer qui ont pourtant massivement lancé un vote, non d'adhésion à Marine Le Pen, mais clairement de défiance à l'encontre du président de la République nouvellement réélu. Pourtant, ce vote l'oblige vis-à-vis des Outre-mer à bien des égards...

Emmanuel Macron est-il le président "le plus mal élu" de la Ve République? C'est ce qu'ont affirmé des responsables insoumis dès le soir du second tour, suscitant la riposte de LREM qui a crié à la "fake news". D'un point de vue purement arithmétique, tout dépend des critères retenus : avec 58,5% des suffrages exprimés, Emmanuel Macron a certes remporté une nette victoire à la présidentielle face à Marine Le Pen. Mais sa performance est nettement moins flatteuse si on prend en compte l'ensemble des personnes inscrites sur les listes électorales : seules 38,5% d'entre elles ont choisi le président sortant, soit le plus faible résultat depuis le scrutin très particulier de 1969.

61ème jour de guerre en Ukraine. Lundi, la Russie a annoncé mettre en place un cessez-le-feu pour permettre aux civiles de quitter Azovstal. Les forces russes continuaient lundi à bombarder, avec missiles et artillerie, le vaste complexe métallurgique d'Azovstal, où sont retranchés les derniers combattants ukrainiens mais aussi près de 1.000 civils, selon l'état-major ukrainien. L'armée ukrainienne a aussi affirmé lundi avoir repoussé une série d'attaques russes dans les régions de Donetsk et Lougansk, dans le Donbass, où de nombreuses localités, comme Roubijné, sont quotidiennement sous les bombes.

Cejeudi 28 avril 2022, la chambre d'agriculture et ses partenaires organisent le premier forum de l'emploi agricole 2022 sur le champ de foire de Bras-Panon. Lors de ce forum, les différents partenaires s'exprimeront sur la problématique de la main d'oeuvre agricole à La Réunion aux côtés des différents partenaires (Chambre d'agriculture, Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt , Région Réunion, Département, ville de Bras-Panon, Pôle Emploi...) et accueilleront les demandeurs d'emploi et les employeurs de 8 heures à 16 heures (Photo d'illustration - rb/www.ipreunion.com)

Pour ce mardi 26 avril 2022, Matante Rosina a vu, ce matin, au fond de sa tasse de café que le soleil est au-dessus de la côte ouest alors que l'est est sous les nuages. Au fil des heures, l'ouest se couvre. Les Hauts restent sous le ciel bleu. Le mercure du thermomètre va grimper particulièrement sur le littoral. Le vent souffle toujours du côté de Saint-Pierre et de Sainte-Suzanne.