Mardi 26 avril 2022, le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) Réunion et Cap Emploi 974 ont signé une convention de partenariat en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap, lors de la commission handicap organisée par le MEDEF Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué du MEDEF Réunion. (Photo - MEDEF Réunion)

Malgré des progrès réguliers, le taux d’emploi légal de 6% d’emploi de personnes en situation de handicap n’est pas atteint à La Réunion. Les entreprises sont une cible privilégiée pour Cap emploi qui mène auprès d’elles avec l’appui de ses partenaires, de nombreuses actions de sensibilisation au handicap, d’appui au recrutement, de maintien en emploi et d'aide à la reconversion professionnelle.

C’est dans ce contexte visant notamment le pluralisme et la diversité que le Cap emploi 974 et le MEDEF Réunion décident de mettre en œuvre un partenariat permettant de contribuer plus généralement à l’inclusion des personnes en situation de handicap tout en accompagnant les employeurs adhérents du MEDEF Réunion.

Didier Fauchard, président du MEDEF Réunion a souligné combien il importait de poursuivre les travaux initiés avec Cap Emploi, sous l’égide d'une convention dédiée. Le président n’a pas manqué d’émettre le souhait de "poursuivre le programme " Vive La Réunion ! 2021-2027 (Verte, Innovante, Vivre Ensemble) " du Medef Réunion qui prône pour le territoire des valeurs telles que le pluralisme, la responsabilité mais aussi la solidarité."

Katia Grondin, présidente de Cap Emploi 974, a également estimé que "cette convention constituait une étape importante dans la mutualisation des efforts et un moyen supplémentaire au service du nécessaire changement de regard autour du handicap. Elle permettra à Cap emploi de mieux diffuser son offre de service clés en main pour sécuriser les recrutements et l'intégration des collaborateurs en situation de handicap."

Dans ce cadre, le MEDEF Réunion s'engage à répondre aux interrogations et besoins de ses membres ou adhérents sur les questions liées à l’emploi des personnes en situation de handicap.

Cap Emploi bénéficiera ainsi de l’appui et du relais du MEDEF Réunion pour assoir son positionnement d’expert de la relation emploi-handicap et diffuser plus largement son offre d’accompagnement des entreprises dans leurs actions de recrutement, d’intégration, de maintien dans l’emploi et de reconversion professionnelle des personnes en situation de handicap, et notamment en direction des membres du MEDEF Réunion.

Les deux organisations pourront compter sur un soutien mutuel en termes de communication ou de co-organisation d’évènements relatifs à l’inclusion des personnes en situation de handicap.

La convention prévoit dans un premier temps de valoriser auprès des adhérents du MEDEF, des candidatures de personnes en situation de handicap. Le MEDEF Réunion participera avec Cap emploi à différentes manifestations nationales : SEEPH (Semaine pour l’emploi des Personnes Handicapées) et Duo Day.

De plus, Cap emploi est partenaire du premier salon de l'inclusion qui sera portée par le MEDEF Réunion. Une manifestation de toute première importance qui sera l'occasion d'échanges et de développement de partenariats fructueux avec les entreprises avec toujours un même objectif commun, celui de la sensibilisation de l'emploi et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.

Le MEDEF Réunion et Cap Emploi accompagnent ensemble les entreprises dans le recrutement et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.