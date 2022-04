Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Foodwatch lance une nouvelle alerte ce mardi 26 avril 2022 : face à la guerre en Ukraine et à la pénurie de tournesols et ses produits dérivés, les recettes de l'industrie agroalimentaire changent. Et ce, sans obligation d'en informer les consommateurs. C'est pourquoi, l'organisation tire la sonnette d'alarme et demande à ce que le public soit clairement informé en rayons et en ligne, pour chaque produit. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

