Vendredi 22 avril 2022, le CHU Sud a inauguré une fresque réalisée dans le cadre du Téléthon dans le service des maladies neurologiques rares. "A l'occasion du Téléthon 2021, et grâce à l'Association AFM Téléthon, plusieurs salariés de l'entreprise Pittsburgh Plate Glass (PPG) se sont mobilisés bénévolement pour mettre de la couleur dans le quotidien des patients accueillis dans ce service" note le CHU dont nous oublions le communiqué ci-dessous(Photo - CHU Sud)

"Depuis 2018, les salariés de PPG, partenaire de l’AFM-Téléthon, se mobilisent bénévolement pour redonner des couleurs à des services de soins partout en France dans le cadre du programme Colorful Communities du groupe. Les 3 et 4 décembre derniers, à l’ile de La Réunion, ils ont redonné de l’éclat au service maladies neurologiques rares du groupe hospitalier Sud du CHU la Réunion.

A l’occasion du Téléthon 2021, les salles d’attente et de consultations des services des maladies neurologiques rares et de la neurologie, qui accueillent quotidiennement des patients, ont ainsi pu bénéficier d’une rénovation des peintures et un colibri s’est délicatement posé dans le couloir du Pavillon 9.

Cela permet d’accueillir les patients dans un environnement maintenant coloré, chaleureux, et dynamique; et aux équipes de travailler dans un cadre plus agréable et lumineux.

Une première à La Réunion, sous la houlette de Pascal Ledoux, responsable commercial PPG Réunion-La Seigneurie qui a pu mobiliser toute une équipe pour mener à bien le projet. En un mois seulement, il a réussi à rassembler tous les collaborateurs, les partenaires et la peinture pour l'événement !

Pour la réalisation de la fresque murale au CHU La Réunion, les thèmes de la nature et de la flore locales ont été une source d’inspiration, avec le dessin d'oiseaux pour égayer les murs et contribuer à stimuler les patients.

L’inauguration de cette fresque réalisée dans le cadre du Téléthon a eu lieu ce vendredi 22 avril 2022 en présence de la direction générale du CHU de La Réunion, des représentants du service maladies rares et les partenaires du projet".