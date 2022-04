BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 27 avril 2022 :



Saint-Denis : ils vivent dans un immeuble en ruines, voué à la démolition

C'est un spectacle des plus désolants à deux pas du centre de Saint-Denis : dans une odeur pestilentielle et au milieu d'appartements vides transformés en squats, 18 familles attendent encore d'être relogées. Leur immeuble, situé dans le quartier des Camélias, doit être démoli pour y construire de nouveaux logements. Mais leur bailleur qu'est la SIDR peine à leur trouver un appartement de substitution. En attendant, ils et elles continuent de vivre dans ce bâtiment quasi déserté, qui tombe en ruines.

Les Pat'Jaune font leur grand retour sur scène

Les Pat'Jaune feront leur grand retour sur la scène du téat Champ Fleuri le vendredi 29 avril et sur la scène du téat Plein Air le samedi 30 avril 2022. Au programme de ces concerts : retrouvailles avec le public demandeur et découvertes des nouvelles chansons produites par ces yabs de la Plaine des Cafres. Nous publions ci-dessous le communiqué des Pat'Jaune

Covid-19 : l'épidémie se stabilise, le taux d'hospitalisation est bas

Le nombre de cas de Covid-19 a légèrement diminué cette semaine à La Réunion, même s'il l'on dénombre cinq patients hospitalisés en service de réanimation ce mercredi 27 avril 2022. En tout, 12.889 cas ont été recensés cette semaine.

Cinor : des filets pour lutter contre les déchets marins

Ce mardi 26 avril 2022, la Cinor ainsi que trois communes de l'île : Saint-Denis, Sainte-Suzanne et Sainte-Marie, se sont engagées pour lutter contre la pollution marine. Pour ce faire, une convention a été signée avec l'APPMARN. L'objectif, piéger les déchets avant qu'ils n'arrivent en mer. Le premier des quatre filets a été posé ce matin sur le site de La Marine à Sainte-Suzanne. Nous publions ci-dessus le communiqué de l'intercommunalité

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un mercredi sous le soleil

Matante Rosina vous annonce que cette matinée du mercredi 27 avril 2022 est placée sous le soleil. Dans l'après-midi, quelques nuages s'invitent au-dessus de nos têtes. Le vent est toujours présent sur les régions exposées.