Le parquet de Saint-Denis annonce ce mercredi 27 avril 2022 avoir délivré une convocation devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires à l'encontre du responsable d'un établissement mis en cause à la suite du coma éthylique d'un enfant survenu dimanche. Ce dernier a en effet consommé, par erreur, de l'alcool, alors que le restaurant pensait lui avoir servi une une menthe à l'eau, rapportent plusieurs médias

L'incident est survenu ce dimanche dans un restaurant de Sainte-Marie. Le restaurateur pensait avoir servi une bouteille d'eau pour accompagner le sirop à la menthe, mais cette dernière était en réalité remplie d'alcool blanc. L'enfant, âgé de huit ans, a perdu connaissance et est tombé dans un coma éthylique. Il a été pris en charge par le CHU, qui a "relevé un taux à plus de deux grammes d'alcool par litre de sang" rapportent plusieurs confrères. Il est resté dans le coma quelques heures avant de se réveiller, et a finalement pu sortir de l'hôpital ce lundi.

