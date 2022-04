Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Le 1er mai approche et avec lui les traditionnelles ventes de muguet. La préfecture rappelle qu'une tolérance existe (uniquement pour la journée du 1er mai) pour permettre à des non professionnels de vendre du muguet sur la voie publique. Toutefois, même si elle n'est pas soumise à autorisation, cette pratique demeure encadrée par un certain nombre de règles afin d'éviter une concurrence déloyale aux fleuristes professionnels. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration - rb/www.ipreunion.com)

Le 1er mai approche et avec lui les traditionnelles ventes de muguet. La préfecture rappelle qu'une tolérance existe (uniquement pour la journée du 1er mai) pour permettre à des non professionnels de vendre du muguet sur la voie publique. Toutefois, même si elle n'est pas soumise à autorisation, cette pratique demeure encadrée par un certain nombre de règles afin d'éviter une concurrence déloyale aux fleuristes professionnels. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration - rb/www.ipreunion.com)