BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 28 avril 2022 :



Pont suspendu de la Rivière de l'Est : au bout du chantier viendra la renaissance

Sélectionné en 2020 par la Mission Patrimoine, le pont suspendu de la Rivière de l'Est fait peau neuve. En rénovation depuis septembre 2021, il va retrouver un garde-corps, des câbles et surtout un tablier fraîchement restaurés dans l'esprit de la construction d'origine, classée monument historique. Dès juin, les ouvriers s'apprêtent à "découper" la structure en plusieurs tronçons de cinq mètres pour refaire tout le tablier du pont : un chantier hors normes.

Internet perturbé dans de grandes villes après un sabotage de fibres optiques

Une enquête préliminaire a été ouverte mercredi après des actes de malveillance d'une ampleur sans précédent sur le réseau français de fibre optique, ayant entraîné des ralentissements et des coupures d'accès à internet dans plusieurs grandes villes, dont Grenoble, Besançon, Reims et Strasbourg.

Vladimir Poutine réaffirme que les objectifs fixés à son armée "seront remplis quoi qu’il arrive"

63ème jour de guerre en Ukraine. La Russie a affirmé mercredi avoir détruit une grande quantité d'armes livrées à Kiev par l'Occident et avoir coupé ses livraisons de gaz à la Pologne et la Bulgarie, deux pays membres de l'Otan et de l'UE très dépendants de l'"or bleu" russe. L'armée russe a affirmé également avoir mené des frappes aériennes contre 59 cibles ukrainiennes. De son côté, l'armée ukrainienne a reconnu des avancées dans l'est du pays, dans la région de Kharkiv et dans le Donbass.

Décès de l'ancien ministre des Outre-mer Bernard Pons

L'ancien ministre et secrétaire général du RPR (ancêtre de LR) Bernard Pons, figure de la droite et élu député à six reprises, est décédé à l'âge de 95 ans, a annoncé sa famille mercredi à l'AFP.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soley i pouak

L'île est sous le soleil ce jeudi 28 avril 2022. Matante Rosina pense à mettre sa capeline. Soley i tape tro for ! Dans la journée, quelques nuages vont s'inviter dans le ciel du nord et de l'est. Quelques petites pluies peuvent faire leur apparition dans l'après-midi dans les hauts du sud. Les côtes restent bien ensoleillées. L'ouest n'est pas épargné par l'arrivée des nuages. Les températures vont atteindre au maximum 31°C.