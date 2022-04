Ce jeudi 28 avril 2022, la commune de Bras-Panon, organise le 1er Forum de l'Emploi Agricole 2022 de 8 heures à 16 heures, sur le champ de Foire. Lors de ce forum, piloté par la Chambre d'Agriculture, les différents partenaires s'exprimeront sur la problématique de la main d'oeuvre agricole à La Réunion. (Photo d'illustration-rb/www.ipreunion.com)

Pour pallier le manque de main d’œuvre constaté dans les différentes filières agricoles, ce forum est donc organisé. Seront présents dans le cadre de cette journée : l'Espace Emploi Agricole de la Chambre d'agriculture, CGSS, le Pôle Emploi, le CFORM, INOV Conseils, la FDSEA, le Service de remplacement agricole, Forma'Terra, la Sicalait, Tereos, la Daaf, Vert l'Emploi, la DEETS, le CRC, la Technopole, l'ONISEP, la Maison Familiale et Rurale, l'IREO, OCAPIAT...)

Maraîchage, fruits, horticulture… L’objectif est ici de mettre en relation des personnes désireuses de trouver un emploi ou une activité dans le milieu agricole et les personnes qui souhaitent les recruter.

- L’emploi agricole -

Ce sont pas moins de 42 095 hectares de surface agricole qui sont exploités par 15 232 chefs d’exploitation à La Réunion. L’agriculture représente 7 534 salariés permanents et saisonniers, soit au total, 21 707 emplois directs liés à l’agriculture et une production agricole estimée à quelques 443,5 millions d’euros.

Sans surprise, la canne à sucre occupe aujourd’hui la première place en matière d’agriculture à La Réunion. Selon les derniers chiffres de la chambre d’Agriculture, ce sont plus de 22 600 hectares qui sont occupés par la canne, soit 54% de la surface agricole utile de l’île, contre 12% pour les autres productions végétales. Les 3 107 exploitants de canne à sucre que compte l’île produisent ainsi 1,72 million de tonnes de cannes/an.

Une part importante des 6 900 exploitations agricoles réunionnaise est également attribuée aux fruits et légumes (respectivement 2 980 ha et 2 160 ha). Ananas, cœur de bœuf figue de barbarie, mangues, papaye et autres pastèques ou vingassayes, au total, ce sont 30 305 tonnes de fruits qui sont ainsi produits localement. C’est moins que pour les légumes qui représentent, eux, 46 285 tonnes, produites par les 2 828 agriculteurs recensés sur la filière.



- Au programme de la journée : -

- 9h15 à 10h00 : conférences sur les sujets suivants : aides à l'embauche, le cumul RSA et salaire, le dispositif R+, la protection sociale et les différents types de contrats

- 9h-9H45 : conférence " l'attractivité des métiers " pour tous

- 10h -12h30 : job dating agricole

- 10h-10h45 : conférence sur la " Convention collective nationale agricole " pour les employeurs

- 10h45-11h45 : conférence sur la "Santé sécurité au travail " pour les employeurs

- 13h30-14H15 : conférence sur " L'attractivité des métiers " pour tous publics

- 14h30-15h15 : conférence sur la " Convention collective nationale agricole " pour les employeurs

- 15h15-16h : conférence sur la "Santé sécurité au travail " pour les employeurs

