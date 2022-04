Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 54 minutes

L'Office national des forêts (ONF) annonce à nouveau la fermeture du sentier Bois Court - Grand Bassin sur la commune du Tampon. Un gros bloc rocheux est tombé ce matin sur ce sentier, et d'autres menacent de tomber, prévient l'ONF. "Il est donc impératif de fermer cet itinéraire en attendant expertise et mesures de sécurisation, qui sont en cours de programmation. L'accès à Grand Bassin est toujours possible par le sentier Mollaret." Un premier éboulis avait déjà eu lieu sur ce sentier le 10 avril, blessant le coureur Patrick Maffre, qui avait été évacué par le PGHM (Photo d'illustration mm/www.ipreunion.com)

L'Office national des forêts (ONF) annonce à nouveau la fermeture du sentier Bois Court - Grand Bassin sur la commune du Tampon. Un gros bloc rocheux est tombé ce matin sur ce sentier, et d'autres menacent de tomber, prévient l'ONF. "Il est donc impératif de fermer cet itinéraire en attendant expertise et mesures de sécurisation, qui sont en cours de programmation. L'accès à Grand Bassin est toujours possible par le sentier Mollaret." Un premier éboulis avait déjà eu lieu sur ce sentier le 10 avril, blessant le coureur Patrick Maffre, qui avait été évacué par le PGHM (Photo d'illustration mm/www.ipreunion.com)