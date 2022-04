Jean-Claude Fruteau est décédé ce jeudi 28 avril 2022 à l'âge de 74 ans. Il a été maire de Saint-Benoît, député de la cinquième circonscription mais aussi conseiller général durant de nombreuses années. La Réunion rend hommage à cette véritable figure de la politique réunionnaise, qui s'était retiré de la vie politique en 2020 pour des raisons de santé. Nous publions les différentes réactions ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis

"J'apprends avec une vive émotion le décès de Jean-Claude Fruteau. Je présente mes plus sincères condoléances à ses proches et m’associe à leur douleur. Mes pensées vont plus particulièrement à sa famille, à Marinette et à ses filles qui ont soutenu avec constance ses combats.

Porte drapeau de la famille Socialiste, il a été une source d’inspiration et de conviction pour nous tous. Militant infatigable, orateur hors pair, II a été une cheville ouvrière de la construction de notre ambition pour la réunion. C’était un homme dévoué au service de tous, en tant que maire, Député à l'Assemblée nationale ou au parlement européen. Il a toujours eu à cœur de défendre les intérêts de La Réunion. Son combat pour la sauvegarde de la filière canne reste et restera reconnu. Bon voyage camarade"



• Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne et président de la Cinor

"C’est avec une vive émotion que j’apprends le décès de Jean Claude Fruteau, un homme de convictions et de valeurs qui a œuvré pour Saint-Benoit et La Réunion. Mes sincères condoléances à sa famille et à tous ses proches."

• Jean-Marie Virapoullé, conseiller municipal à Saint-André

"L’annonce du décès de M Jean-Claude Fruteau m’a plongé dans une profonde tristesse. Ce fut un grand homme politique que j’ai eu l’occasion de côtoyer dès mon enfance et avec qui j’ai travaillé dans le cadre de mes différents mandats électifs.Je me souviens encore des moments de convivialité lorsque nous échangions autour de samoussas et de bonbons piment. Merci à toi jean-Claude pour ce que tu as fait pour ta commune de ST Benoit et pour la Réunion. Mes sincères condoléances à sa famille."

• Nathalie Bassire, députée

"ADIEU M. JEAN-CLAUDE FRUTEAU. J’apprends avec émotion le décès de l’ancien maire de Saint-Benoît, député, député européen, premier secrétaire du parti socialiste pendant 19 ans : Monsieur Jean-Claude Fruteau, à l’âge de 74 ans. Tout au long de sa carrière politique, il aura ardemment défendu ses valeurs, ses idées et ses projets avec le souci de protéger notre territoire et notre population. A sa famille, à ses proches, à ses fidèles militants et camarades, j’adresse mes sincères et républicaines condoléances !"

• Patrice Selly, maire de Saint-Benoit

"Tous les Bénédictins sont aujourd’hui endeuillés. Jean-Claude Fruteau nous a quittés ce jour. Maire pendant 28 ans, député, député européen, vice-président du Département, il a consacré sa vie à Saint-Benoit et à son île. A partir de 1983, après sa première victoire municipale, la capitale de l’Est a connu ses heures les plus heureuses, sous le signe du progrès et de la solidarité.

Nous sommes, je l’avais dit un jour, " les enfants de 83 ". La communauté bénédictine sait ce qu’elle doit à Jean-Claude Fruteau, et elle ne l’oubliera pas. La Réunion sait aussi le combat qu’il a mené pour l’égalité sociale, pour notre agriculture et pour notre identité culturelle.

Je pleure aujourd’hui un grand maire, un grand homme politique et un grand Réunionnais. A sa famille et à ses proches, et au nom du Conseil Municipal de St Benoit, j’adresse toute ma sympathie".

• Karine Lebon, députée

"C’est avec une grande émotion, que je sais partagée par nombre d’entre vous, que j’ai appris le décès de Jean-Claude Fruteau, ancien maire de Saint-Benoit, conseiller général et député.



C’était un homme profondément ancré à gauche qui a fait de la lutte pour La Réunion et pour les Bénédictins son leitmotiv. Sa mort est une grande perte pour le paysage politique local.



Il a également marqué, de par son engagement, les différentes assemblées par lesquelles il est passé. Jean-Claude Fruteau aura été, entre autres, Vice-President de la Commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement européen, mais aussi par la suite, président de la Délégation Outre-mer lors de son passage à l’Assemblée nationale. La force de son combat pour le progrès social n’aura eu d’égale que celle de ses valeurs inébranlables.



Je présente mes condoléances attristées à ses proches, à sa famille et à toutes les Réunionnaises et les Réunionnais à qui il manquera beaucoup".



• Serge Hoareau, président de l'AMDR

"C'est avec une grande tristesse que j'apprends le décès de Jean-Claude Fruteau, ce jeudi 28 avril, à l'âge de 74 ans. Mes premiers mots iront bien entendu à sa famille et à ses proches auxquels je présente mes plus sincères condoléances.

Jean-Claude Fruteau était un zarboutan de la politique réunionnaise, un phare qui a servi de repère à toute une génération d'hommes et de femmes politiques. Son parcours, brillant autant qu'exemplaire, reflète l'engagement sincère d'un homme qui a toujours placé l'intérêt général au-dessus de toute autre considération.

Malgré ses multiples mandats régionaux, nationaux et européens, Jean-Claude Fruteau est foncièrement resté attaché à la commune de Saint-Benoît, dont il a été maire de 1983 à 1999 puis de 2008 à 2020. Cet enracinement local et cette dévotion à la population de sa commune et sa circonscription doivent être une source d'inspiration pour nous tous".